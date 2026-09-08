Esta es la curiosa razón por la cual Amor y Amistad en Colombia es en septiembre y no en febrero

Las relaciones humanas, en gran parte, han sido la base de las civilizaciones que cimentaron el desarrollo de las personas que se puede apreciar actualmente.

Ahora, el humano, como ser social, ha llevado estas relaciones más allá de solo una interacción, pues las ha convertido en conexiones o vínculos de largo plazo que se convierten relaciones de pareja.

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Es así como dentro del mismo calendario anual se ha establecido una fecha para celebrar este tipo de relaciones: el Día de San Valentín o el día del Amor y la Amistad.

Sin embargo, aunque parecen ser lo mismo, en Colombia no es el caso y, de hecho, no se celebra el mismo día que en el resto del mundo.

En Caracol Radio le contamos.

La historia del día de San Valentín

La historia tiene su base en el relato del día de San Valentín (ya explicado por qué en otros lugares es en febrero y en Colombia en septiembre).

Así pues, San Valentín fue un sacerdote que vivió en la antigua Roma. Era el encargado de unir en matrimonio a todas las parejas que se lo pedían durante el el imperio de Claudio II, conocido también como ‘El Gótico’.

Aunque no hay una historia concreta sobre su existencia y su relación con el amor, los relatos más populares sobre Valentín indican que este casaba a los enamorados jóvenes a espaldas de Claudio II, quien durante su imperio decidió prohibir los matrimonios para poder formar soldados más decididos y valientes.

Claudio II, al enterarse de lo que Valentín hacía, lo encarceló y finalmente, decidió ejecutarlo el 14 de febrero del año 270, sin embargo, en algunos relatos se indica que su muerte ocurrió en 273.

La fecha se veían como una oportunidad para homenajear a San Valentín, era una fecha religiosa en la que se oraba por el amor que unió este sacerdote, sin embargo, al paso de los años se convirtió una fecha netamente comercial, en la que los restaurantes, negocios y ventas de flores, aprovecharon para relacionar el día como fecha propicia para hacer negocios al ser amado y a los amigos.

¿Cuándo se celebrará Amor y Amistad en Colombia este 2026?

Pues bien, teniendo en cuenta que se celebra el día del Amor y la Amistad en Colombia anualmente el tercer sábado de septiembre, para este 2026 la celebración será el próximo 19.

¿Por qué en Colombia Amor y Amistad se celebra en septiembre y no en febrero?

Pues bien, según explica la Alcaldía de Bogotá en su página web, este día se celebra en septiembre porque en el año 1969 los comerciantes pidieron el cambio de fecha por razones económicas, pues aseguraban que los colombianos a principio de año tienen bastantes gastos por el comienzo del año escolar, mientras que, en septiembre, al no haber más celebraciones tradicionales, se tendría más consumo.

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Además, el Jamestown English Center en su página web explica que “otra de las razones que motivaron el traslado de la fecha fue el hecho de que en nuestro país, en septiembre, no había una celebración especial”, dijeron.

Mencionaron; sin embargo, que de igual forma “el origen del día de Amor y Amistad en Colombia está directamente vinculado a la celebración de San Valentín”.

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