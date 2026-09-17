Virreina de Independencia 2025 sí fue invitada a socialización de la agenda festiva: IPCC

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) se permite informó a la opinión pública, medios de comunicación y a la ciudadanía que, para la jornada de socialización de la agenda de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, realizada este miércoles 16 de septiembre, se extendió la invitación formal a la señorita Josabeth Morales, actual Virreina Popular de las Fiestas de Independencia 2025, así como a gestores culturales, actores festivos y periodistas, mientras que el espacio en tarima fue contemplado para socializar la agenda festiva y presentar a las actuales candidatas al Reinado Popular de Independencia 2026.

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Frente a lo comunicado por la actual virreina, y a las confusiones que esto puede generar en la opinión pública, desde la entidad se precisa que la soberana fue invitada y confirmó con entusiasmo su asistencia.

Cabe precisar que su convocatoria fue como invitada especial y no como participante activa del evento; sin embargo, esto en ninguna circunstancia reduce el valor de su presencia como virreina.

Los papeles que juegan los actores festivos en cada evento se establecen de acuerdo con la naturaleza, necesidades, extensión u objetivos de estos, y que la agenda festiva que va hasta mitad del mes de noviembre contempla espacios en donde los diferentes hacedores de Fiestas, incluido el ramillete de finalistas de la versión 2025, actores festivos y artistas, tienen su espacio, sin que esto signifique que cuando no suceda, su importancia y valor se reduzca.

El IPCC enfatiza que el propósito de estos eventos es compartir de manera abierta y colectiva la programación y los avances de las festividades, contando siempre con la valiosa presencia y el respaldo a las dignatarias del Reinado Popular.

La institución reitera que las puertas del IPCC y de todos los escenarios de la agenda oficial continúan abiertas de manera permanente para nuestra virreina Josabeth Morales y para cada uno de los actores festivos que hacen posible la promoción y celebración de la tradición cartagenera.