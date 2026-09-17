En Cartagena Armada y Fiscalía fortalecen capacidades para procedimientos judiciales

La Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Caribe, desarrolló una actividad interinstitucional junto a la Fiscalía General de la Nación, orientada a consolidar la implementación del Procedimiento Especial de Interdicción Marítima - PEIMAR, herramienta que fortalece la capacidad del Estado para combatir los delitos que se presentan en los espacios marítimos.

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Durante la jornada se intercambiaron conocimientos y experiencias relacionadas con el desarrollo de actuaciones investigativas, la recolección de elementos materiales probatorios, el manejo de la cadena de custodia y los procedimientos aplicables en escenarios operacionales marítimos.

Como parte de la programación, los asistentes conocieron las capacidades de la Fuerza Naval del Caribe en materia de vigilancia, control y seguridad marítima, así como los medios aeronavales, de Superficie y de Guardacostas empleados para contrarrestar actividades ilícitas en el Caribe colombiano.

Este mecanismo contribuye a optimizar los tiempos de actuación de las autoridades, facilitando el desarrollo oportuno de los procedimientos establecidos y fortaleciendo la capacidad institucional para atender de manera eficiente los resultados derivados de las operaciones navales, reduciendo los tiempos de respuesta del Estado frente a las actividades ilícitas.

Con iniciativas como esta, la Armada Nacional continúa consolidando la articulación interinstitucional y el fortalecimiento de sus procedimientos, contribuyendo a una respuesta más efectiva frente a los delitos asociados al narcotráfico, el contrabando y demás fenómenos criminales que afectan la seguridad marítima y los intereses de la Nación.