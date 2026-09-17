Diseño interactivo y narrativa visual, protagonistas de la XIII versión de ETIC en Bellas Artes

El diseño interactivo y la narrativa visual serán los ejes centrales de la XIII versión del Encuentro Internacional de las Tecnologías, ETIC, evento académico organizado por el programa de Diseño Gráfico de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Unibac.

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Durante los días 17 y 18 de septiembre, el Salón Pierre Daguet de Unibac será escenario de una programación académica que reunirá invitados magistrales de la Universidad CESMAG, quienes abordarán temas relacionados con las imágenes en secuencia y las nuevas configuraciones derivadas del desarrollo tecnológico.

“ETICS es una oportunidad para acercar a nuestros estudiantes a nuevas miradas, experiencias y conocimientos que enriquecen su formación y les permiten comprender las transformaciones que vive actualmente el diseño”, afirmó Hemel Polo, director del programa de Diseño Gráfico de Unibac.

El encuentro contará además con la participación de los semilleros de investigación invitados Cíclopes, Secuencia, Experimento D, Crealab y Anagrama, que compartirán experiencias y propuestas alrededor del diseño, la investigación y la creación.

Uno de los temas que estará presente en las discusiones será la manera en que el diseño puede aplicarse de forma creativa y pertinente a las particularidades de cada territorio, reconociendo sus contextos, identidades y dinámicas culturales.

ETICS propiciará también un espacio de reflexión sobre las transformaciones que viven el diseño, la tecnología y la comunicación visual, así como sobre las nuevas posibilidades que estas herramientas ofrecen para la creación y el ejercicio profesional.

A través de conferencias, intercambios y experiencias académicas, el encuentro busca promover la actualización de conocimientos y fortalecer la formación de estudiantes y docentes en diferentes áreas relacionadas con el diseño gráfico.