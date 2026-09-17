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17 sep 2026 Actualizado 02:03

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Cartagena

Atraco en el barrio El Reposo quedó grabado en video

Dos sujetos en motocicleta cometieron el asalto

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La llegada de una pareja a su residencia terminó en un momento de tensión que quedó registrado por una cámara de vigilancia en el barrio El Reposo, en Cartagena.

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Las imágenes muestran cómo las víctimas arribaron al sector en una motocicleta y se detuvieron frente a una vivienda. La mujer bajó del vehículo mientras llevaba consigo varias bolsas con productos de mercado y se dispuso a abrir la puerta del inmueble.

En ese instante aparecieron otros dos motociclistas. Uno de ellos se acercó directamente al hombre y, mediante intimidaciones, procedió a quitarle sus pertenencias.

Luego de obtener los objetos de la víctima, el hombre regresó hacia la motocicleta utilizada para escapar. Su cómplice lo esperaba metros más adelante para emprender la huida.

La policía no reporta personas capturadas por este suceso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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