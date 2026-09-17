Policía de Cartagena realizó tres capturas por tráfico de estupefacientes

En desarrollo de las actividades de registro, control, prevención y vigilancia desplegadas en diferentes sectores, la Policía Nacional logró la captura de tres hombres, presuntamente involucrados en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como la incautación de 280 gramos de sustancias estupefacientes.

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Los procedimientos se llevaron a cabo en los barrios Santa Mónica, Santa Lucía y El Rubí, donde los uniformados, mediante labores de patrullaje y registro a personas, detectaron diferentes cantidades de sustancias que, por sus características, serían estupefacientes.

El primer procedimiento se registró en el barrio Santa Mónica, donde uniformados del CAI San Pedro, durante labores de patrullaje y control, observaron a un hombre de 39 años que, al practicarle un registro, le fueron halladas 80 gramos de marihuana.

De manera simultánea, en el barrio Santa Lucía, a la altura del sector Madre Bernarda, los policías le incautaron 100 gramos de clorhidrato de cocaína a un sujeto de 28 años.

Finalmente, en el barrio El Rubí, sector Las Cunetas, uniformados de la Zona de Atención interceptaron a un sujeto de 27 años, a quien le fueron encontradas 100 gramos de base de coca.

Con estos procedimientos, la Policía Nacional logró sacar de circulación 280 gramos de sustancias estupefacientes, avaluados aproximado de $1.350.000.

Los tres capturados y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, golpeando de manera contundente las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Continuaremos desarrollando operativos permanentes para sacar de circulación estas sustancias ilícitas, proteger a nuestros niños y jóvenes y preservar la tranquilidad de los cartageneros”, sostuvo.