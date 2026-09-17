Usuarios de Afinia en Bolívar ya pueden consultar consumos diarios a través de una aplicación

Afinia habilitó en su página web una nueva herramienta que permite a hogares, comercios y empresas del Caribe colombiano consultar su consumo diario de energía. Para acceder a esta información, los usuarios solo deben ingresar al portal Consulta tu consumo diario y digitar el Número de Identificación del Cliente (NIC) que aparece en la factura.

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La herramienta llega en un momento clave. De acuerdo con el IDEAM, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño continúan fortaleciéndose, con una probabilidad del 90 % de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y con incrementos significativos en las temperaturas proyectadas para distintas zonas del país.

En la región Caribe, equipos como los aires acondicionados y los ventiladores son fundamentales para afrontar las altas temperaturas. Por ello, Afinia busca brindar a sus clientes información útil y herramientas prácticas que les permitan conocer mejor sus hábitos de consumo y tomar decisiones más conscientes sobre el uso de la energía.

“En nuestra región necesitamos sentirnos frescos y confortables, especialmente durante los días de altas temperaturas. La invitación no es a dejar de utilizar los equipos que necesitamos, sino a usarlos de manera más eficiente. Conocer nuestro consumo diario nos permite tomar decisiones informadas que contribuyen al ahorro en el hogar y al uso responsable de la energía”, señaló Ricardo Arango, gerente general de Afinia.

El aire acondicionado es uno de los equipos con mayor uso en la región y también uno de los que más energía demanda. Por ello, Afinia recomienda mantenerlo entre 24 °C y 26 °C, realizar limpieza periódica de los filtros y mantener puertas y ventanas cerradas mientras esté en funcionamiento. Una vez alcanzada una temperatura confortable, es posible apagarlo y aprovechar el ambiente fresco por más tiempo, reduciendo así el consumo de energía.

Hábitos sencillos que también cuentan:

• Nevera: piensa qué vas a sacar antes de abrirla y evita mantener la puerta abierta más tiempo del necesario.

• Ventiladores: mantén limpias las aspas y rejillas, y compara potencia y consumo antes de comprar uno nuevo.

• Lavadora: aprovecha su capacidad y evita ciclos con poca ropa.

• Plancha: reúne suficiente ropa y procura planchar en una sola tanda.

• Equipos electrónicos: apágalos y desconéctalos cuando no vayas a usarlos por periodos prolongados.

• Cargadores: desconéctalos cuando termines de cargar tus dispositivos.

El cambio de los electrodomésticos también optimizar el consumo

El uso eficiente de la energía comienza incluso antes de encender un electrodoméstico. Al momento de comprarlo, Afinia recomienda revisar la etiqueta de eficiencia y comparar el consumo en kilovatios y la potencia entre modelos: no se trata solo del precio de compra, sino de cuánto consumirá el equipo durante su funcionamiento.

Caribe cambia tu Energía, es un proyecto operado por la compañía para que los habitantes del Caribe puedan acceder a la renovación de equipos de refrigeración como aires acondicionados, neveras y congeladores con un descuento de 40% que podrá representar hasta un millón cien mil pesos de ahorro con equipos eficientes: https://afinia.com.co/hogares/caribe-cambia-tu-energia. Invitamos a hacer los clientes a hacer uso de esa opción que aporta a la comodidad.