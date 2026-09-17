Invías aplazó a última hora el paso de vehículos de carga por la vía Bucaramanga–Bogotá

Invías aplazó la reapertura de un tramo de la Ruta Nacional 45A, conocida en Santander como la vía Bucaramanga–Bogotá, para los vehículos de carga pesada.

La comunidad esperaba que la restricción fuera levantada el 15 de septiembre. Sin embargo, 12 horas antes de que venciera el plazo, Invías informó que el paso solo sería habilitado a partir del 30 de septiembre.

Este cambio de última hora provocó una protesta de comerciantes, transportadores y habitantes del sector, quienes aseguran que la restricción les ha dejado pérdidas económicas durante varios meses.

“Ellos ya están desesperados porque no pueden seguir subsistiendo después de unos meses de pérdidas económicas los comerciantes y el sector de transporte de carga pesada”, explicó Ramiro Anaya, uno de los líderes de la protesta.

Los camiones todavía no pueden pasar. Los vehículos livianos transitan por el corredor, pero para los vehículos de carga pesada continúa restringida desde que cedió parte de la banca vial.

Las versiones sobre el avance de las obras tampoco coinciden. El contratista asegura que los trabajos están en un 75 %, mientras la comunidad calcula que apenas llegan al 50 %.

El acuerdo dejó dos fechas pendientes. El 22 de septiembre se evaluará si los vehículos de tres y cuatro ejes pueden transitar provisionalmente entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

El compromiso es levantar completamente la restricción a partir del primero de octubre. “De lo contrario, la comunidad volverá a protestar”, advirtió Anaya.

El cobro en el peaje de Los Curos ya fue reactivado. Los transportadores mantuvieron levantadas las talanqueras durante cerca de diez meses para exigir inversiones en la Ruta 45A.

La comunidad pide que se atiendan las fallas geológicas del corredor y que las obras no se limiten a reparaciones temporales. Según el comité, las protestas regresarán si el paso de carga pesada no se restablece en la nueva fecha.