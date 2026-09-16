Santander se prepara para una cosecha cafetera que moverá cerca de $1 billón

Santander se prepara para una de las temporadas de mayor movimiento económico en sus zonas rurales. Este jueves 17 de septiembre, en el municipio de Pinchote, será presentado oficialmente el Plan Cosecha Segura 2026, estrategia con la que autoridades y gremios buscan garantizar condiciones de seguridad y acompañamiento durante la recolección del café.

La cosecha de este año tiene una proyección de 450.000 cargas de café, con un valor de producción cercano a $1 billón, recursos que, de acuerdo con el Comité Departamental de Cafeteros, dinamizarán la economía de los municipios productores.

Según el Comité de Cafeteros de Santander, para atender las labores de recolección se necesitarán cerca de 30.000 recolectores, de los cuales aproximadamente 10.000 llegarán desde otros departamentos. Este flujo de trabajadores representa uno de los principales retos para las autoridades durante los meses de mayor actividad cafetera.

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El Plan Cosecha Segura es desarrollado de manera conjunta por la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Pinchote, la Federación Nacional de Cafeteros y la Policía Nacional, que anunciaron acciones de acompañamiento en corredores rurales, fincas y centros de acopio.

El despliegue también contempla medidas relacionadas con la protección del café y del dinero en efectivo que circula durante las jornadas de pago, además de acompañamiento en salud, movilidad y registro de los recolectores que lleguen a las zonas cafeteras.

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En Santander, la actividad cafetera involucra a 34.460 familias, distribuidas en 39.800 fincas y 56.100 hectáreas cultivadas en 77 municipios.

El lanzamiento del plan se realizará a las 9:00 de la mañana en el Parque Principal de Pinchote, con la participación de autoridades departamentales y municipales, organismos de seguridad, representantes del gremio cafetero y habitantes de la región.