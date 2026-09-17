Alcaldía de Bucaramanga alista decreto para empresas de domicilios: buscan que se cumplan requisitos

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga y la dirección de tránsito han lanzado varias campañas para buscar que se sigan presentando muertes por accidentes de tránsito y sobre todo en motociclistas, la más reciente ‘en mi moto me gano la vida, no la pierdo’ se enfoca en los domiciliarios para buscar que eviten los afanes y garanticen su seguridad.

En el 2025 se reportaron 80 víctimas fatales y en lo corrido de este año van 60 fallecidos en accidentes de tránsito, por eso el director de tránsito de Bucaramanga indicó que “identificamos que la mayor cantidad de personas que generan infracciones en Bucaramanga son los motociclistas, donde entendemos que de ese gremio el que más genera infracciones es el que lleva un canasto, es el que lleva un domicilio”.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que los operativos y las inmovilizaciones continúan en la ciudad, sin embargo se evidencia que los conductores no portan el SOAT ni la técnico mecánica ni ningún documento en regla para su circulación.

“Estamos alistando un decreto, decreto que va a estar dirigido para las empresas de domicilios que se encargan de vincular personas o colaboradores con el fin de que estas empresas le exijan a cada una de las aplicaciones y le exijan por supuesto a los motociclistas el cumplimiento de las normas de tránsito. No se puede permitir que un domiciliario transite por nuestra ciudad sin 6 años de SOAT, sin licencia de conducción, sin técnico mecánica, sin ningún tipo de registro, ciudadano extranjero sin licencia de conducción. Esto es una responsabilidad de todos”, agregó el mandatario.

Desde la dirección de tránsito aseguran que los operativos continuarán y serán por lo menos 120 motos que se inmovilicen a diario si no se cumple con los requisitos para la circulación.