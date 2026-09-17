Hallan a estadounidense muerto en apartamento de El Poblado en Medellín

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes

Medellín

Un ciudadano estadounidense de 63 años fue hallado muerto en un alojamiento del barrio El Poblado, en Medellín, después de que pasaran varios días sin que los administradores del establecimiento tuvieran noticias de él.

El hallazgo se registró el 13 de septiembre, hacia las 2:10 p.m. en un inmueble ubicado en la calle 11 # 30A-117. El fallecido fue identificado como John Damon Wubben, de nacionalidad estadounidense, quien se hospedaba en la dirección donde ocurrieron los hechos.

Según la información conocida, ante la falta de noticias del huésped durante una semana, los administradores alertaron a las autoridades. Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del extranjero y a su perro.

De acuerdo con el reporte de inspección técnica a cadáver, el hombre no presentaba aparentes signos de violencia. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los procedimientos forenses para determinar las causas exactas de su muerte.

Otros casos

El caso se suma a otros hallazgos de ciudadanos extranjeros sin vida en alojamientos de Medellín durante septiembre. Con este hecho, serían tres los visitantes internacionales encontrados muertos en diferentes establecimientos de la capital antioqueña en lo corrido del mes.

Las circunstancias de estos fallecimientos son materia de investigación por parte de las autoridades.