Simulacro en Parque Arví puso a prueba respuesta ante incendios forestales

Medellín, Antioquia

Un simulacro de incendio forestal puso a prueba este miércoles la capacidad de respuesta de diferentes entidades ante una eventual emergencia en el Parque Arví, en una jornada desarrollada en predios de EPM ubicados en el sector El Tambo, en el corregimiento de Santa Elena.

El ejercicio buscó comprobar en terreno cómo funcionarían los protocolos ante un incendio forestal, desde el reporte inicial hasta las labores de control y cierre de la emergencia simulada. En total participaron 36 personas, con el despliegue de dos unidades de respuesta de EPM y un vehículo de bomberos del DAGRD.

En la jornada participaron el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), el Metro de Medellín, Comfama y EPM.

Coordinación para responder ante un incendio forestal

Durante el simulacro fueron evaluadas las comunicaciones entre los equipos, la activación de protocolos, la movilización de recursos, la coordinación en el lugar de la emergencia y la toma de decisiones frente a los diferentes escenarios planteados durante el ejercicio.

“Estos ejercicios permiten poner a prueba nuestras capacidades con el recurso de ciudad que se tiene previsto para la respuesta, y de la misma manera identificar oportunidades de mejora en los procesos para la atención de las emergencias. Seguimos fortaleciendo nuestro plan de contingencia de cara al Fenómeno de Niño que actualmente se registra en nuestro territorio”.

Así lo señaló Carlos Andrés Quintero Monsalve, director del DAGRD, quien destacó que este tipo de ejercicios permiten identificar aspectos que deben ser ajustados antes de enfrentar una emergencia real.

El simulacro se realizó en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que pueden generar menor disponibilidad de agua y una mayor vulnerabilidad de la cobertura vegetal frente a los incendios forestales.

Para EPM, la preparación adquiere especial importancia en el Parque Arví, donde sus predios forestales están relacionados además con la protección de ecosistemas y fuentes de agua consideradas estratégicas para el territorio.

El objetivo fue identificar oportunidades de mejora

Más allá del despliegue de equipos durante la jornada, las entidades utilizaron el ejercicio para revisar de manera individual y conjunta sus procedimientos, protocolos y planes de respuesta.

“Estamos muy satisfechos con esta jornada, con la participación de las instituciones que tenemos que ver con este territorio. De esta manera afinamos lo que debemos hacer cada uno en caso de que se presente un evento de este tipo y actuar de manera sinérgica”.

La declaración fue entregada por María del Pilar Restrepo, jefe Ambiental y Social de Acueducto y Alcantarillado de EPM.

El ejercicio permitió, de esta manera, revisar cómo se articularían las diferentes capacidades ante una eventual emergencia y detectar oportunidades para mejorar la respuesta.

Las entidades señalaron que la preparación institucional, el reporte oportuno y las acciones de prevención por parte de la ciudadanía son elementos que pueden contribuir a reducir el riesgo de incendios forestales y proteger los ecosistemas estratégicos del territorio.