Estos son los retos educativos que deberá superar Colombia en tecnología para impulsar su economía

Colombia

Ximena Duque de la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informativas (Fedesoft), explicó en entrevista con Caracol Radio los retos que deben ser superados en materia de educación, para que los jóvenes puedan desarrollar más competencias y habilidades tecnológicas, no solo a nivel educativo sino que también para la vida profesional.

Ya que los resultados de la prueba PISA 2025 mostraron indicadores preocupantes para Colombia, ocupando 414 puntos en ciencias, 399 en lectura, 381 en matemáticas, en comparación con el promedio de los países participantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que obtuvieron 482 en ciencias, 461 en el componente de lectura crítica y 463 en matemáticas.

Como consecuencia de este análisis, Fedesoft identificó la necesidad de concentrar mayores esfuerzos en el sistema educativo colombiano y el método de aprendizaje que suelen tener los estudiantes, para que en futuro estos componentes puedan ser favorables en diferentes sectores de la economía.

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Resultados del informe #Bebras 2025

Aunque las mediciones arrojadas por la OCDE 2025 no son estadísticamente significativas, en comparación con las del 2022, esto debido a que Colombia solo cambió -2 puntos en matemáticas, -9 en lectura y +3 en ciencias. La prueba PISA 2025 demostró que hay algo más que debe fortalecerse, las bases sobre las cuales se construye el talento, y esto comienza mucho antes de que un joven llegue a la universidad o busque su primer empleo.

El informe #Bebras 2025 arrojó un puntaje de 5.8 de 15 puntos, contando con la participación de 52 colegios de 16 departamentos, de los 22.150 estudiantes inscritos en el programa solo 8.691 presentaron la prueba. El 67.4% correspondía a colegios públicos, mientras que el 32.6% pertenecían a centros educativos privados.

“Bebras no pregunta solamente si un niño sabe usar tecnología. Pregunta si sabe pensar con lógica, descomponer un problema, reconocer patrones y construir una solución”, comentó Ximena Duque, directora de Fedesoft.

Para el gremio del sector tecnológico, esto resulta relevante porque la prueba de la OCDE también incorporó la resolución de problemas computacionales y en ese sentido Colombia obtuvo 432 puntos frente a 500 del promedio de los países evaluados.

Fedesoft y su modelo operativo

Desde el 2022 la entidad está trabajando por el fortalecimiento de la industria del software nacional, a través de la medición y promoción del pensamiento computacional de los niños y jóvenes desde los 5 hasta los 19 años.

Para ello los estudiantes tendrán entre 45 y 60 minutos para responder 15 ejercicios, y de esta manera aterrizar los hallazgos de la prueba de diagnóstico y conocer qué componentes deben fortalecerse. Competencias como el pensamiento algorítmico, la resolución de problemas, la conceptualización y el análisis, representan las habilidades que deben desarrollar los participantes para generar mejores resultados relacionados con el talento y la productividad del país.

“Si queremos una economía basada en conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, tenemos que empezar a formar ese talento desde la base. Para el sector del software el talento no es un complemento: es nuestra principal materia prima”, añadió la directora.

Cambios estructurales que necesita atender Colombia

Además Ximena Duque comentó los cinco aspectos en los que el Gobierno nacional y las instituciones educativas deben trabajar en conjunto, para convertir el pensamiento computacional en una competencia educativa prioritaria y progresiva:

Pensamiento computacional desde edades tempranas, no como clases aisladas, sino como oportunidad transversal. Fortalecer los componentes de matemáticas, lectura y ciencias, ya que es necesario que el talento digital complemente y refuerce las bases académicas que están debilitadas. Formación de docentes, hay que capacitar a profesores para utilizar la tecnología con objetivos pedagógicos claros. Llevar el aprendizaje hacia retos en el que los estudiantes puedan analizar, diseñar, experimentar, crear y equivocarse en contextos de práctica real. Conectar los sistemas educativos como la escuela, la universidad y la empresa, con el fin de atender necesidades reales de la economía. El uso de la inteligencia artificial debe ser como herramienta que complementa los procesos, no como atajo. Si la IA ayuda al estudiante a formular mejores preguntas, contrastar información, experimentar y encontrar soluciones, se potencia el aprendizaje.

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En este sentido el Gobierno Nacional debe concentrarse en convertir el pensamiento computacional en competencia educativa prioritaria y progresiva. Lo que se propone es que los estudiantes puedan ser capaces de entender los problemas que tengan enfrente y que utilicen la tecnología como herramienta de resolución de problemas.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: