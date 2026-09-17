CREG prepara nuevas subastas e incentivos para aumentar la generación de energía

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, prepara nuevas subastas para aumentar la disponibilidad de energía en Colombia. El anuncio lo hizo su directora, Adriana Jiménez, durante el 18 Congreso Anual de Energía de Acolgen.

La funcionaria señaló que la comisión trabaja en una subasta administrada para 2027-2028, una subasta de reconfiguración de compra para los periodos 2027-2028-2029 y una eventual subasta de expansión.

Estas herramientas lo que buscarian incorporar nueva capacidad de generación al sistema y responder a la necesidad de contar con más energía disponible.

Incentivos para proyectos que entren antes

Además de las subastas, la CREG indicó que estaría estudiando mecanismos para que los proyectos que ya están próximos a entrar en operación puedan comenzar a aportar energía cuanto antes.

Jiménez explicó también que, ante el escenario del fenómeno de El Niño, se analizan incentivos para aquellos proyectos que estén listos para entregar energía al Sistema Interconectado Nacional.

Una de las posibilidades que estudia la comisión es crear un mecanismo similar al cargo por confiabilidad para reconocer esa entrada temprana. La propuesta todavía está en análisis.

Entre ello, también la comisión trabaja además en la modernización del cargo por confiabilidad, mecanismo que durante las últimas dos décadas ha buscado garantizar que exista capacidad de generación disponible cuando el sistema la requiera.

Su directora señaló que el objetivo no es cambiar su principio de neutralidad tecnológica, pero sí actualizarlo frente a las nuevas condiciones del mercado.

Dentro de esa revisión, la CREG está analizando el papel que pueden cumplir las baterías y otros sistemas de almacenamiento, especialmente por la capacidad que tienen para entregar respaldo al sistema.

Cambios en el mercado mayorista

La agenda regulatoria también incluye una modernización del mercado mayorista de energía. Jiménez explicó que ya se han expedido algunas medidas y que otras se encuentran en consulta.

Entre los asuntos que están siendo revisados están el despacho económico en tiempo real, las reglas relacionadas con el ejercicio de posición dominante y los mecanismos de monitoreo del mercado.

Además, la comisión indicó que trabaja en temas más estructurales, como los mercados intradiarios, los compromisos vinculantes entre agentes y la optimización conjunta de energía y reservas.

Otro frente de trabajo son los servicios complementarios, que buscan fortalecer las herramientas disponibles para operar el sistema eléctrico y responder a sus necesidades de respaldo.

La CREG, su directora Adriana anunció que prepara nuevas reglas en esta materia y que también estudia incentivos adicionales para los sistemas de almacenamiento, junto con mecanismos para reconocer la firmeza que las baterías pueden aportar.

En conjunto, las medidas anunciadas apuntan a incorporar nueva generación, acelerar la entrada de proyectos que ya están avanzados y actualizar las reglas con las que funciona el mercado eléctrico. Algunas de estas iniciativas ya tienen procesos regulatorios en marcha, mientras que otras continúan en etapa de análisis.