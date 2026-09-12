No es solo Colombia: Resultados PISA 2025 muestran tendencia negativa internacional según expertos

Tras alcanzar en 2015 sus mejores resultados en las pruebas PISA, el desempeño de los estudiantes colombianos ha mostrado signos de estancamiento e incluso decrecimiento, como ocurrió en la última medición de 2025, en la que en lectura (399) y matemáticas (381) el país tuvo 26 y 9 puntos menos, respectivamente, frente a ese año.

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Estos resultados, al tiempo que exponen un diagnóstico negativo y profundo de la educación en Colombia, muestran también una tendencia internacional sobre la relación de los estudiantes con las nuevas tecnologías, la cual marca el debate por el presente y futuro de la enseñanza.

¿Cómo están los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional?

La mayor caída en los resultados de las pruebas PISA a nivel internacional entre 2015 y 2025 se produce en las competencias de lectura, las cuales han descendido hasta 28 puntos en promedio en países de la OCDE.

Así como ocurre en Colombia, matemáticas muestra también un claro descenso de hasta 22 puntos en promedio en la última década. Al tiempo en que ciencias, la tercera competencia evaluada, registra un descenso de siete puntos.

Esta medida es clave si se tiene en cuenta que metodológicamente en las pruebas PISA una diferencia de 20 puntos representa un año completo de clases en desventaja para los estudiantes (evalúa solo a estudiantes de 15 años) que están por debajo del promedio de la OCDE. Colombia en 2025 se ubica 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, 62 en lectura y 68 en ciencias.

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En Colombia, hasta un 71 % de los estudiantes obtuvo resultados de bajo desempeño en matemáticas, mientras que la cifra llegó al 55 % en lectura. En países de la OCDE, hasta el 29 % de los estudiantes tienen bajo desempeño en las tres competencias, según DW.

De acuerdo con el estudio, los estudiantes por debajo del desempeño mínimo en lectura tienen problemas para encontrar información en textos simples; mientras que en matemáticas se traduce en dificultades en habilidades básicas como relacionar unidades y precio al momento de hacer compras.

En América Latina, la preocupación es similar en cuanto al retroceso en matemáticas, con resultados negativos reportados en Argentina, Chile y México, todos con su peor calificación en la competencia desde 2006.

En cuanto a lectura, países como Ecuador, Perú, Guatemala, Paraguay y Uruguay reportaron disminuciones.

¿Qué dicen los expertos sobre los resultados de las pruebas PISA 2025?

De acuerdo con Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE, la habilidad de leer textos complejos para los niños se ha reducido el equivalente de hasta “dos años escolares” en la última década, en declaraciones recogidas por la BBC.

Además de la crisis generalizada de nuevos profesores como problema socioeconómico, las pruebas PISA describen el creciente uso de tecnologías de inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje, en particular su asociación con peores resultados académicos.

Según la OCDE, los países están permitiendo la rápida expansión de la IA sin recolectar suficiente evidencia de su impacto, como si se utilizara a los niños como sujetos de prueba o conejillos de indias, en términos utilizados por el mismo Schleicher.

En el caso de Colombia, aparte de la preocupación en las evaluaciones de matemáticas y lectura, el cuestionario contextual mostró que a un 83 % de los estudiantes les gusta aprender cosas nuevas. Según la Fundación Barco, esto indica una motivación por aprender superior al promedio de países de la OCDE, un dato que conviene colocar en la mesa a la luz de las posibles estrategias a ejecutar en el país, teniendo en cuenta las diferencias territoriales que marcan brechas de acceso para muchos estudiantes.