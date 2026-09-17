¿Alex Saab va a colaborar en contra de personas más importantes? exfiscal federal entrega detalles

Alex Saab se declaró culpable ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en Miami, de conspiración para lavar recursos provenientes de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos públicos venezolanos del programa CLAP, destinado a la distribución de alimentos y medicinas.

En referencia a este caso, Kurt K. Lunkenheimer, exfiscal federal que impulsó el proceso contra Alex Saab, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y entregó detalles de qué es lo que viene.

¿Él va a colaborar en contra de personas más importantes que él?

“Sí, así es como funciona, no he leído con detenimiento el acuerdo, pero así funciona, implica reunirse con el Gobierno de los Estados Unidos, cooperar, hablar de las ofensas que cometió ante la justicia y también dar información de otros que hayan conspirado en esos delitos”, dijo.

Una colaboración eficaz de Alex Saab, ¿qué beneficio tendría en su pena?

De acuerdo con Lunkenheimer, serían máximo 20 años según los delitos a los que se declaró culpable. “Hay una fórmula para determinar una sentencia en una audiencia y depende del crimen que se haya cometido, él ya aceptó pagar 195 millones de dólares y también depende de esa cooperación que él pueda dar a las autoridades estadounidenses”.

Sin embargo, recalcó que Saab cuenta con unos abogados muy buenos que, por supuesto, buscarán la máxima reducción de este tiempo en prisión.

¿Él tiene claro por qué el presidente Joe Biden lo perdonó?

Lunkenheimer, según dijo, justo antes de ese perdón que le dieron a Saab dejó de trabajar en el caso, pero todas las personas que estuvieron involucradas en este, sintieron sorpresa a pesar de que había rumores al respecto porque estos crímenes que cometió contra el pueblo venezolano eran muy graves.

“Pienso en esos 10 estadounidenses que pudieron volver a casa después de estar detenidos en Venezuela injustamente, entonces es lo veo como algo positivo, como una decisión bastante difícil por parte del Gobierno Biden, porque a pesar de que sí sabe o cree de que Saab era culpable de los crímenes de los que se lo acusó fue algo significativo que funcionó para los involucrados”, dijo.

Sobre el acuerdo entre Alex Saab y Estados Unidos, afirmó que si bien el objetivo principal es Nicolás Maduro, también se podría dar información de otras personas del régimen de Maduro que siguen activos en el gobierno venezolano, sacar información sobre ellos, especialmente de esas personas que los Estados Unidos quiera sacar del poder.

¿Por qué Diosdado Cabello sigue tan campante?

El exfiscal aseguró que es algo raro teniendo en cuenta el historial que Diosdado tiene y los crímenes que se cree que ha cometido, pero también no le sorprende porque Delcy Rodríguez está en el poder y él tiene también un papel importante en ese gobierno. Entonces el Gobierno de los Estados Unidos sí podría estar mirando muy de cerca, podría estar pensando en procesarlo y reuniendo información, incluido de Saab a ver si en algún punto lo acusan o le hacen algún tipo de acusación a Diosdado Cabello.

Sin embargo, detalló que lo harán cuando el tiempo sea correcto, de pronto en un futuro, de pronto no sea en un mes o a corto plazo, pero sí puede ser cuando llegue otra persona en el poder en Venezuela, “cuando haya elecciones libres y justas”.

Y agregó: “De pronto si es algo que los Estados Unidos está pensando y pues lo harán en el tiempo que consideren correcto”, afirmó.

¿Qué sabe de Álvaro Pulido, otro colombiano al parecer trabajaba con Alex Saab?

“Sí me suena bastante”, dijo. Y detalló que Álvaro Pulido está en esa acusación que se le hizo en octubre de 2021. Al parecer, estuvo involucrado en ese fraude de los CLAPS, en el que también está acusado Alex Saab.

No obstante, contó que cree que Álvaro Pulido sigue fugitivo, pero no tiene una información o precisa de su ubicación ahora mismo. Aunque menciona que podría estar ahora mismo en custodia en Venezuela o fugitivo en Irán.

“Pero sí era muy conocido por ser cercano y socio de Alex Saab, incluso en esa acusación en contra de Saab del 2019, se le apunta a él también y suena bastante como una persona que lo ayudó a ganar mucho poder en el gobierno de Venezuela”, dijo.

¿El arreglo del señor Saab va a incluir que su familia pueda estar en los Estados Unidos?

Aunque aclaró que no sabe en concreto qué dice el acuerdo y de hecho no cree que en el acuerdo específico se mencione eso, afirmó que conociendo la historia y de la forma cómo opera también el Gobierno de los Estados Unidos, van a querer tenerlo feliz porque nadie quiere que niños inocentes corran peligro o los familiares de él corran peligro.

¿Qué tan altos llegaron los vínculos políticos de Saab con personajes de la política en Colombia?

“Por la influencia y el poder que él alcanzó a tener en Venezuela, pues eso lo llevó a tener reuniones, discusiones y cierto tipo de conexiones de alto nivel con personas en la política en Venezuela y en otras partes del mundo, pero considerando el rol que él tuvo y el papel que él llevó a cabo, pues no tengo una información en concreta”, dijo.



