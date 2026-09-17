Javier Milei envía al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía de las Malvinas

El presidente argentino, Javier Milei, envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar el régimen vigente para sancionar la explotación no autorizada de recursos en las Malvinas y ampliar las herramientas del Estado para proteger la soberanía.

Según informó este jueves la Oficina del Presidente en un comunicado, la iniciativa se estructura sobre tres ejes: sancionar a quienes exploten recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen esas actividades y dotar al Estado de instrumentos para responder ante amenazas externas.

El Gobierno calificó el proyecto como “un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.

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El proyecto propone derogar la Ley 26.659, vigente desde 2011, promulgada durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y centrada en penalizar las labores en hidrocarburos en la plataforma continental argentina, y reemplazarla por el nuevo texto.

El nuevo régimen amplía su alcance a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en las islas, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina.

En materia penal, la iniciativa eleva las penas para las actividades extractivistas.

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La prospección y exploración sin autorización podría recibir entre 12 y 15 años de prisión, frente a los 5 a 10 años vigentes. Para la extracción, el transporte y el almacenamiento, las penas pasarían de 10 a 15 años a entre 15 y 20.

También incorpora sanciones para quienes participen en la explotación de otros recursos renovables y no renovables, como la pesca.

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La iniciativa crea además un Sistema de Seguridad Nacional junto con la protección de infraestructuras críticas y de la soberanía nacional.

El Gobierno pidió a los legisladores dar “máxima prioridad y celeridad” al tratamiento parlamentario de este proyecto e instó a trabajar en conjunto por la recuperación de las islas.

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Ante las voces críticas que achacan el giro de posición de Milei sobre las Malvinas a intereses políticos de cara a los comicios de 2027, cuando buscará la reelección, el presidente indicó el miércoles que “es una estupidez mayúscula”.

Milei pasó de reconocer su admiración a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, tras asumir la Presidencia en diciembre de 2023, a despertar un gran sentimiento nacionalista y convertirse en un gran defensor de su soberanía con acciones judiciales y legislativas como la anunciada este jueves.

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