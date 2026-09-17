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17 sep 2026 Actualizado 15:58

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El primer ministro conservador sueco, Ulf Kristersson, admite derrota electoral y renuncia al cargo

Ulf Kristersson dio a conocer la decisión a través de su cuenta de X.

STOCKHOLM, SWEDEN - AUGUST 31. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)

STOCKHOLM, SWEDEN - AUGUST 31. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

STOCKHOLM, SWEDEN - AUGUST 31. 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador)
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El primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, admitió este jueves la derrota en las elecciones legislativas del pasado domingo, una vez finalizado el recuento del voto exterior, y anunció su renuncia al cargo.

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Una vez finalizado el recuento del voto exterior, se ha confirmado el triunfo de la oposición de centroizquierda con el 49,5 % frente al 48,8 % del bloque gubernamental de derecha, con 176 diputados frente a 173, la misma diferencia en mandatos entre los dos bloques que había quedado establecida el lunes.

“Ahora, el presidente del Parlamento debe dirigir los siguientes pasos hacia la formación de un nuevo gobierno. Para que ese trabajo pueda comenzar de forma inmediata, solicito ser destituido como primer ministro”, escribió Kristersson en una carta difundida en su cuenta en la red social X.

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