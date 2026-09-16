“Deberían estar asustados dentro del gobierno de Venezuela”: Marshall Billingslea por caso Alex Saab

Recientemente, Alex Saab, exministro venezolano señalado por EE.UU. como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y transacciones financieras ilícitas tras un acuerdo con la Fiscalía.

Al respecto, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, habló Marshall S. Billingslea, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos quien, en su momento, tuvo una relación directa con la investigación sobre Alex Saab.

Lea más: Alex Saab se declaró culpable de lavado de dinero tras acuerdo con la Fiscalía de EE.UU.

En su primera intervención, Billingslea aseguró que luego de que Saab se declarase culpable, el Gobierno venezolano debería estar “muy” asustado.

“Deberían estar muy asustados dentro del gobierno de Venezuela porque este gobierno hace parte del Cartel de los Soles que era gobernado, también, por Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, que está a cargo, no debería estar preocupada mucho por Alex Saab, porque más bien el testaferro de ella es Raúl Gorrín, que está en arresto domiciliario en Venezuela. el testaferro de Maduro sí era Alex Saab, por eso los que deberían estar más preocupados son Nicolás Maduro y Cilia Flores”, expresó.

¿Delcy Rodríguez no debería preocuparse?

Aunque insistió en que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no debería preocuparse por Saab, aseguró que “Estados Unidos la está manteniendo muy de cerca, la está siguiendo muy de cerca”.

Y agregó: “A Delcy sí le debe preocupar cualquier informante que tenga los Estados Unidos porque puede dar información de lo corrupto que fue ese cartel que opera en ese Gobierno, pero Alex Saab es, digamos, el peor tipo de corrupción que hay dentro del corazón del Gobierno venezolano, sobre todo por el mal uso que le dio al programa de comidas CLAP. Eso es robarle directamente a la gente de Venezuela, darle unos productos de mala calidad y aprovecharse de ese dinero, pero el más preocupado debe ser el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, porque Delcy Rodríguez tenía su propio hombre corrupto y ese no era Alex Saab, que era más bien el de Maduro”.

¿Cuántos años de cárcel podría recibir Saab?

Lea también: Alex Saab dará información a Estados Unidos sobre ‘altos funcionarios venezolanos’

Finalmente, Billingslea explicó que, tras todo lo revelado por el mismo Saab y su aceptación de culpa, “en teoría podría recibir hasta 20 años de prisión, pero es claro que no va a ser el caso. Va a llegar a un acuerdo a cambio del testimonio que pueda dar, entonces va a durar en prisión menos, yo diría que 10, 5 años, o incluso 3 años, lo cual me parece bastante decepcionante, pero lo importante acá es el testimonio que él pueda dar, las claves que pueda dar sobre el dinero de Nicolás Maduro y en dónde esté escondido”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:31 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: