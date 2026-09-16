Exoficial CIA sobre Alex Saab: “EEUU tiene la oportunidad de utilizarlo como testigo contra Maduro”

Alex Saab aterriza en Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela a EE.UU. Foto: EFE.

Alex Saab se declaró culpable el 15 de septiembre ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero proveniente de un esquema de sobornos y fraude relacionado con contratos públicos de alimentos y medicinas en Venezuela. Como parte de su acuerdo, aceptó entregar US$195 millones y cooperar con los fiscales estadounidenses.

En entrevista con Caracol Radio, Enrique ‘Rick’ de la Torre, quien cuenta con 25 años de experiencia en inteligencia y trabajó en la Dirección de Operaciones de la CIA, aseguró que este nuevo escenario puede permitir al Departamento de Justicia utilizar a Saab como testigo.

“Ahora el Gobierno estadounidense, nuestro Departamento de Justicia, tiene la oportunidad de utilizarlo como testigo contra Nicolás Maduro”, afirmó De la Torre, quien agregó que cualquier evidencia que Saab posea podría servir para determinar la posible responsabilidad de otras personas.

¿A quiénes podría mencionar Saab?

Ante la pregunta de quiénes podrían verse involucrados a partir de la cooperación de Saab, De la Torre sostuvo que el empresario no operaba de manera aislada y recordó que sus actividades estaban vinculadas con contratos y protección dentro de la estructura estatal venezolana.

Durante su respuesta mencionó, entre otros, a Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, aunque precisó que no estaba anticipando una sentencia o responsabilidad penal contra estas personas.

“La investigación tiene que seguir al dinero”, sostuvo De la Torre, al señalar que, si el recorrido de esos recursos conduce a instituciones o figuras del poder venezolano, las autoridades deberán continuar investigando.

El exoficial también explicó que los fiscales estadounidenses podrían buscar otras cuentas vinculadas con Saab y solicitar acceso judicial a ellas si logran demostrar que contienen recursos procedentes de operaciones ilegales.

La referencia al presidente de Colombia

Otro momento relevante de la conversación se produjo al abordar los vínculos jurídicos que Saab tuvo en Colombia.

Durante la entrevista se recordó que Saab tuvo como abogado a quien hoy ocupa la Presidencia de Colombia, una referencia que surgió en medio de la discusión sobre la importancia de determinar con precisión la naturaleza de los delitos y las responsabilidades alrededor del caso.

Frente a este punto, De la Torre centró su respuesta en el derecho a la defensa y explicó que la representación jurídica de una persona acusada no implica responsabilidad por las actuaciones de su cliente.

“Eso es el trabajo de un abogado”, respondió el exoficial, al señalar que cualquier persona tiene derecho a contar con representación legal y a recibir la mejor defensa posible dentro del marco constitucional.

“La operación fueron los meses y los años anteriores”

De la Torre también entregó detalles sobre el trabajo que precedió a la detención de Saab en Cabo Verde en 2020. Según relató, durante años se hizo seguimiento a sus movimientos y a los desplazamientos de su avión.

“La gente ve las esposas y cree que esa fue la operación, pero no. La operación fueron los meses y los años anteriores en seguir sus movimientos”, señaló.

El exoficial explicó que ese trabajo previo permitió aprovechar la oportunidad cuando el avión de Saab aterrizó en Cabo Verde. Según su relato, la detención fue el resultado de un proceso de seguimiento y coordinación desarrollado durante años.

De la Torre calificó como un “error estratégico” la liberación de Saab en 2023

El exfuncionario de inteligencia también fue crítico de la decisión de la administración de Joe Biden de conceder clemencia a Saab en diciembre de 2023, cuando fue liberado y enviado nuevamente a Venezuela como parte de un intercambio de detenidos.

De la Torre calificó aquella decisión como un “error estratégico”, al considerar que Estados Unidos ya había invertido años en identificar, detener y extraditar a Saab y que mantenerlo dentro del sistema judicial estadounidense representaba una oportunidad para obtener información sobre las operaciones financieras relacionadas con el entorno del gobierno venezolano.

“Un intercambio no es un milagro, es una transacción”, afirmó De la Torre, quien sostuvo que con la liberación de Saab se perdió en ese momento una importante fuente de presión judicial.

Ahora, con su declaración de culpabilidad y el acuerdo para colaborar con los fiscales, la principal incógnita es hasta dónde puede llegar la información que entregue Saab, a quiénes podría involucrar y qué nuevas investigaciones o procesos judiciales podrían derivarse de su cooperación.

Por el momento, los documentos públicos conocidos no detallan el alcance completo de la información que Saab entregará a las autoridades estadounidenses.