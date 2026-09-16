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16 sep 2026 Actualizado 22:57

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Bucaramanga

Renuncian dos miembros de la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga

Tras las renuncias convocan a Asamblea de Accionistas para elegir a los nuevos integrantes de la Junta Directiva de la entidad.

Maribel Gallo Díaz

Bucaramanga
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Recientemente se presentaron las renuncias de dos miembros de la Junta Directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - amb, se trata del empresario Juan Felipe Montoya y de Reynaldo D’Silva, quien actualmente hace parte del Gobierno Nacional como viceministro de Vivienda.

Ante estas dos vacantes, y de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Corporativo, el gerente general convocó a la Asamblea de Accionistas para adelantar el proceso de elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva.

Desde la entidad aclaran que el Gerente General, el ingeniero Juan Carlos Suárez Muñoz, no ha renunciado. Actualmente se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones que tenía pendientes y se reintegrará el próximo 17 de septiembre.

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Así las cosas, el ingeniero Suárez continúa al frente del amb, “liderando la ejecución de los proyectos y acciones que han permitido fortalecer la empresa, alcanzar altos niveles de eficiencia y consolidarla entre los principales prestadores de servicios públicos del país”, confirman desde la entidad, resaltando a su vez, que, a hoy, el amb S.A. ESP registra indicadores que lo ubican como uno de los acueductos más eficientes de Colombia.

Actualmente, el amb tiene como prioridad reforzar las medidas para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño y reducir el riesgo de afectaciones en el suministro de agua.

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