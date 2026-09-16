Dos estudiantes resultaron heridos tras desprenderse un ventilador en un colegio de Barrancabermeja

Un incidente registrado en la mañana de este martes 15 de septiembre, generó preocupación en la comunidad de la Institución Educativa Agropecuaria La Fortuna, sede A, en Barrancabermeja, Santander, luego de que un ventilador instalado en el techo de un salón se desprendiera mientras estudiantes de quinto grado se encontraban en clase.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, el hecho ocurrió hacia las 8:20 de la mañana y dejó afectados a dos estudiantes.

Tras el incidente, el colegio activó los protocolos de atención y estableció comunicación con las familias, la aseguradora y los servicios de emergencia. Los dos menores fueron trasladados en ambulancia hasta la Clínica Reina Lucía para recibir valoración médica.

Uno de los estudiantes sufrió una herida en el rostro y permanece bajo atención médica, acompañado por su familia. Según el comunicado, los profesionales de salud realizaron las intervenciones necesarias y están a la espera de los resultados de estudios diagnósticos para determinar su evolución.

El segundo menor recibió un golpe en el brazo derecho. Luego de ser valorado y de practicarle una radiografía, los médicos descartaron lesiones de consideración y fue dado de alta.

Como medida preventiva, los estudiantes del grado quinto fueron trasladados a otro salón, mientras el orientador escolar brindó acompañamiento a los alumnos afectados por la situación. También se implementaron estrategias de apoyo emocional para que los estudiantes pudieran expresar sus reacciones frente a lo ocurrido.

Entre tanto, la Secretaría de Educación anunció que se realizarán revisiones técnicas a la infraestructura y a los elementos instalados en el aula para establecer qué ocasionó el desprendimiento del ventilador y determinar las medidas preventivas que deberán adoptarse.

La dependencia indicó que mantendrá el acompañamiento a la institución y a las familias de los estudiantes mientras se implementan las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.