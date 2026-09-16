Así será la rotación del pico y placa en Bucaramanga a partir del 5 de octubre

A partir del lunes 5 de octubre de 2026 cambiará la rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga. La modificación responde a lo establecido en la Resolución 854 de diciembre de 2025, que determina que la asignación de los dígitos debe cambiar el primer lunes hábil de cada trimestre.

De acuerdo con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y como se viene presentando durante el año, con esta nueva programación cada par de dígitos tendrá un día diferente de restricción. Es decir, quienes actualmente tienen pico y placa los lunes pasarán a los martes; los del martes, a los miércoles, y así sucesivamente.

Último trimestre de 2026, la rotación de pico y placa en Bucaramanga de lunes a viernes quedará de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 5 y 6 .

placas terminadas en . Martes: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Miércoles: placas terminadas en 9 y 0 .

placas terminadas en . Jueves: placas terminadas en 1 y 2 .

placas terminadas en . Viernes: placas terminadas en 3 y 4.

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, hizo un llamado a los conductores a revisar con anticipación el nuevo día que les corresponde y evitar confusiones a partir de octubre.

¿Cómo funcionará el pico y placa los sábados?

La restricción también se mantiene los sábados, entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.. Para estos días continuará la rotación consecutiva de los dígitos.

En octubre, la programación será:

Sábado 10 de octubre: 9 y 0.

9 y 0. Sábado 17 de octubre: 1 y 2.

1 y 2. Sábado 24 de octubre: 3 y 4.

3 y 4. Sábado 31 de octubre: 5 y 6.

Este orden continuará durante los demás sábados del trimestre.

La Dirección de Tránsito recordó que el horario de la restricción entre semana se mantiene de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. durante los días hábiles.

Los conductores que incumplan la medida se exponen a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV), además de la inmovilización del vehículo. Por esto, la autoridad de tránsito recomendó consultar la nueva programación antes del 5 de octubre y verificar el último dígito de la placa para conocer el día en que estará restringida la circulación.