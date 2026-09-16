Secretario de Metrolínea a juicio disciplinario por presuntas fallas en contratos de vigilancia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Fabricio López Barón, secretario general de Metrolínea S.A., por presuntas irregularidades en la supervisión de dos contratos de vigilancia y seguridad privada durante la vigencia 2023.

De acuerdo con el organismo de control, los contratos tenían un valor aproximado de $1.359 millones y estaban relacionados con la prestación del servicio de vigilancia en la infraestructura del sistema de transporte masivo de Bucaramanga.

La investigación, adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, busca establecer si López Barón, quien para la época de los hechos se desempeñaba como supervisor de los contratos, habría incumplido sus deberes de vigilancia y control.

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Según la Procuraduría, el funcionario presuntamente no habría exigido al contratista el cumplimiento de la calidad de los servicios adquiridos, los cuales tenían como finalidad contribuir a la seguridad de la infraestructura de Metrolínea y prevenir hechos como hurtos y actos de vandalismo.

El ente disciplinario también busca determinar si estas actuaciones pudieron vulnerar los principios de responsabilidad y moralidad de la función pública. De manera provisional, la Procuraduría calificó la presunta conducta como “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”. La formulación de cargos corresponde a una etapa del proceso disciplinario y no constituye, por sí sola, una sanción o una declaración de responsabilidad.