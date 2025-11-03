Humedales en Bogotá: un estudio reveló cómo se están perdiendo los ecosistemas

En Colombia, se presenta una situación crítica, especialmente en la sabana de Bogotá, donde estos ecosistemas se ven constantemente amenazados por diversos factores.

En la investigación “Humedales de Bogotá, sostenibilidad y ciencia ciudadana: guardianes de la biodiversidad que necesitan tu voz”, se explica cómo estos lugares están siendo afectados por vertimientos ilegales, construcciones no autorizadas y el uso inadecuado de sus recursos.

Ramón Aguilar, docente de Gestión Ambiental del Politécnico Grancolombiano, explica que “a nivel mundial, es uno de los ecosistemas lénticos más afectados, especialmente por la urbanización, la deforestación y la pérdida de hábitat dentro del territorio”.

Estos factores, hacen que los humedales pasen por una presión constante que amenaza con el ecosistema. Todos los riesgos asociados terminan reduciendo su extensión territorial y afectando su capacidad de refugio para las especies.

“Los humedales son el corazón ecológico de nuestras ciudades, pero los tratamos como terrenos vacíos. Si desaparecen, las urbes pierden su capacidad de respirar y regular el agua”, así lo afirma Ramón Aguilar.

La importancia de estos ecosistemas

Estos son espacios vitales para el medio ambiente, entre sus funciones ecosistémicas se encuentran la regulación del clima, almacenamiento de agua y la protección y refugio de diversas especies de flora y fauna.

También se encargan de filtrar contaminantes y ayudan a retener grandes cantidades de dióxido de carbono, además, cumplen una función de absorción del agua y liberación de manera gradual, evitando así fenómenos naturales como inundaciones.

En Bogotá, se han identificado 17 humedales, de los cuales 11 de estos han sido reconocidos como humedales de importancia internacional según la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental sobre la conservación y cuidado a nivel mundial de los humedales.

Colombia cuenta con un amplio marco normativo para la protección de estos espacios vitales. Leyes como la 2469 y 2478 de 2025 permiten fortalecer la gestión, el monitoreo y la restauración de humedales, igualmente promoviendo su cuidado y preservación. Sin embargo, estas normas no se están cumpliendo y estos lugares se siguen perjudicando.

El investigador Aguilar, explica que es necesario un fortalecimiento de la educación ambiental, ya que estos no son responsabilidad del gobierno únicamente sino también de la ciudadanía. “No podemos cuidar lo que no conocemos. Es urgente reconocer los humedales que aún no están delimitados y que cumplen funciones vitales”, expresa el docente investigador.