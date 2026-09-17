Profesor de educación física habría abusado de varias de sus estudiantes, en Bogotá

Colombia

Nueva denuncia de abuso sexual en un colegio distrital; esta vez un profesor de educación física, sería el acusado por parte de varias de sus estudiantes, quienes aseguran haber sido víctimas de tocamientos indebidos por parte del docente.

Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, las autoridades activaron la Ruta de Atención Integral y apartaron al docente implicado de sus funciones, mientras se adelantan las indagaciones pertinentes.

Ante la situación la secretaría de educación afirmó que: “Frente al presunto caso de violencia sexual reportado en una institución educativa de la localidad Antonio Nariño, inmediatamente el plantel tuvo conocimiento activó la ruta de atención integral correspondiente y se inició el proceso de acompañamiento a los estudiantes implicados, a sus familias y a la institución educativa.”

La comunidad educativa del Colegio Atanasio Girardot, sede A, se mantiene a las afueras de la Institución en modo de protesta, esperando que las autoridades avancen en la investigación del caso.

Según el observatorio de Violencia Escolar de la Secretaría de Educación, de enero a junio, se han presentado un total de 10.343 casos de cualquier tipo de violencia en contra de los menores de edad en los colegios distritales, de los cuales el 25,63% hacen referencia a violencia sexual, siendo el colegio el sitio más inseguro para los menores, con el 50,82% de los casos.