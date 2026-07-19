El Quindío en alerta por incendios forestales, 10 emergencias se han registrado en el departamento

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Armenia

Los 12 municipios del departamento del Quindío están en alerta roja y naranja por incendios forestales, ya son más de 10 emergencias que se han presentado por las conflagraciones.

Según el boletín de alertas del Ideam del 18 julio ddebido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de: Alerta Alta: Para algunos municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Municipios del Quindío en Alerta alta o roja:

Armenia, Buenavista, Calarcá, Génova, La Tebaida, Montenegro, Salento.

Municipios del Quindío en Alerta naranja:

Circasia, Córdoba, Filandia, Pijao, Quimbaya.

El director de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo del Quindío, Jaider Hidalgo dio a conocer las emergencias reportados en lo que va del mes de julio en el departamento, todas relacionadas con incendios de cobertura vegetal.

Y agregó “Nos han informado sobre 15 emergencias en diferentes municipios del departamento. Esto en articulación con los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, organismos de socorro y entidades operativas, consolidado eventos atendidos tenemos 10 incendios de cobertura vegetal con una afectación aproximada a 33,800 m2. Dos incendios estructurales, dos vendavales, una caída de árbol.

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Estas afectaciones tienen como consecuencias tres viviendas destruidas, una vivienda averiada, tres familias damnificadas por destrucción de vivienda, una familia con vivienda averiada, 21 personas afectadas entre ellas 19 adultos y dos menores de edad.

En los municipios que tuvimos mayor afectación indicó el funcionario están Circasia con cuatro emergencias, Pijao con tres emergencias, Calarcá, Córdoba y Quimbaya cada uno de estos con dos emergencias, Armenia y Montenegro reportaron una emergencia cada uno.

Dos incendios de cobertura vegetal en las últimas horas en Armenia

En Armenia los bomberos atendieron dos incendios de cobertura vegetal el sábado 18 de mayo, el más importante en la ladera contigua a los bloques de María Cristina hacia la vía entre Armenia y La María hacia Calarcá.

Teniente Juan Diego Herrera, bomberos Armenia 00:00:00 00:59 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

El teniente Juan Diego Herrera, del cuerpo oficial de bomberos entregó el reporte “hacia las 10:14 horas del sábado 18 de julio, el Cuerpo de bomberos de Armenia atendió un llamado por parte de la Policía Nacional y la comunidad del sector un incendio de cobertura vegetal en eh el área en donde se han ubicado los bloques de María Cristina y la vía que conduce de Armenia al municipio de Calarcá.

Con el apoyo de la Policía Nacional y un gran apoyo que tuvimos por parte también de la comunidad se logró controlar el incendio., El área que se consumió fue aproximadamente 3,000 m² en una pendiente bastante importante, pero gracias a Dios pues tenemos oficialmente un parte de tranquilidad por cuanto no hubo afectación en personas, afectación en viviendas y lógicamente se pudo controlar la situación de la mejor manera.

La otra conflagración se presentó en el mirador de La Secreta al sur de Armenia donde al parecer el incendio de cobertura vegetal habría sido provocado, por fortuna la oportuna atención de los bomberos logró controlar el incendio.