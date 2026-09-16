La dulce revancha después de una amarga despedida: así ha sido el regreso de Shakira a España

La artista colombiana Shakira volvió por la puerta grande a España, el país en el que enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Su residencia en Madrid representa también un necesario reencuentro con su público después de su renacer.

“Estoy muy emocionada de volver a España. Aquí, como bien saben, he sido feliz. Pasé los años más importantes de mi vida. Cuando me fui, también pasé uno de los momentos más duros de mi historia”.

Esas fueron las palabras de Shakira al aterrizar en Madrid para su residencia de un mes, que no sólo marca el cierre de su exitosa gira ‘Las Mujeres Ya no Lloran’: tiene como telón de fondo un testimonio de lo que significa volver por la puerta grande tras levantarse desde las cenizas.

Shakira se fue de España el 3 de abril de 2023 luego de una mediática ruptura con el futbolista Gerard Piqué, con quien tuvo una relación de más de 10 años. Ese día, las imágenes de su partida le dieron la vuelta al mundo, mostrando a una mujer que, sumida en la tristeza, intentaba cerrar un capítulo doloroso.

A partir de esa fecha, en silencio, Shakira empezó a reconstruir su vida, no sólo en lo personal, sino también alrededor de su carrera artística, la misma que puso en segundo plano para priorizar a su familia. Fue justamente la música la que le dio ese renacer.

Poco a poco fueron apareciendo sus canciones, las cuales daban testimonio del duelo que estaba viviendo. Esa honestidad con la que escribió cada una de las letras causó una profunda conexión con su público, convirtiéndola en un símbolo de quienes tienen que volver a empezar.

Desde entonces, se radicó en Miami junto a sus dos pequeños hijos y no ha parado de trabajar. El 11 de febrero de 2025 inició su gira mundial y, después de recorrer decenas de países, que el cierre de su tour sea en España no es casualidad. La tusa que sufrió producto de la infidelidad de Piqué fue su inspiración para regresar a los escenarios y, además de facturar (y de qué manera) Shakira sanó.

Es inevitable conmoverse e inspirarse ante su entrada triunfal por los pasillos del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez. Llegó imponente, bailando y sonriendo: más plena que nunca.

Una ‘Loba’ que hace historia

‘Es Latina’ se convierte en la residencia más importante que haya hecho un artista en Madrid. La capital española se volcó completamente para recibir a la cantante barranquillera, quien estará durante un mes en la capital española para cumplir con 12 conciertos.

En todo caso, más que un show, Macondo Park, el gigantesco estadio que le construyeron para concluir esa gira, es toda una apuesta cultural en la que, además de sus canciones, los asistentes tendrán una impresionante oferta gastronómica, literaria, de moda y dancística. Como si fuera poco, haciendo honor a sus raíces, Shakira ha invitado al Carnaval de Barranquilla.

En esa ciudad efímera de 30 hectáreas tendrá un lugar especial el Museo de Shakira, un espacio en el que los asistentes podrán recorrer su trayectoria, con materiales inéditos curados y seleccionados por ella misma.

Del 18 de septiembre al 11 de octubre se calcula que llegarán 600 mil asistentes, los cuales se sumarán a los millones de espectadores que ya han disfrutado de sus presentaciones con un número significativo de éxitos de su repertorio, incluidos aquellos de sus inicios, así como los nuevos que han llegado a las primeras posiciones en los listados más importantes del planeta.

Para describir su grandeza no hay mejores palabras que las escritas por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez en 1999, en una crónica publicada en la revista Cromos y que hoy, 27 años después, sigue teniendo vigencia.

“La música de Shakira tiene una impronta personal que no se parece a la de nadie, y nadie la canta ni la baila como ella a ninguna edad con una sensualidad inocente que parece inventada por ella. Se dice fácil: ‘si no canto me muero’. Pero en Shakira es cierto: si no canta, no vive”, escribió Gabo.

Paradójicamente, será en ese universo de Macondo donde Shakira le mostrará al mundo que está en la cúspide de su carrera y que, después de la tormenta, cuando uno menos piensa, sale el sol.