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07 oct 2026 Actualizado 04:21

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Bucaramanga

Reparan torre de iluminación del estadio Américo Montanini en Bucaramanga

Indersantander informó que reemplazó 21 metros de cable eléctrico. La torre había fallado durante el partido del domingo entre Atlético Bucaramanga y Junior.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La torre noroccidental del estadio Américo Montanini volvió a funcionar. El director de Indersantander, Juan Andrés Suárez Gutiérrez, confirmó que ya fue reparado el daño que afectó la iluminación durante el partido del domingo entre Atlético Bucaramanga y Junior.

Los trabajos incluyeron el reemplazo de 21 metros de cable eléctrico. Estos cables alimentan el transformador de la torre y, según Suárez, ese cambio permitió recuperar su funcionamiento y las condiciones de iluminación.

“Hoy se encuentra restablecido satisfactoriamente su funcionamiento y se garantizan todas las condiciones óptimas de iluminación”, afirmó.

El anuncio también incluye trabajos preventivos y correctivos en las otras torres y mantenimiento de la infraestructura del estadio.

La falla afectó parte de la iluminación durante el partido del domingo, al que asistieron cerca de 18.000 aficionados. El encuentro pudo continuar y Atlético Bucaramanga ganó 3-1 frente a Junior. En ese momento, Indersantander señaló que una descarga eléctrica pudo haber causado el daño, aunque la hipótesis estaba pendiente de verificación técnica.

Unas dos semanas antes, otro apagón había interrumpido un partido en el estadio. Ocurrió luego de un fuerte aguacero. El partido se detuvo durante cerca de 15 minutos.

Indersantander informó que continuará con las labores de conservación y mantenimiento del escenario, donde el equipo santandereano disputa sus partidos como local.

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