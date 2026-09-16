Finalizó evacuación de 73 viviendas por riesgo de avenida torrencial en Manrique, Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín finalizó la intervención de evacuación humanitaria de 73 viviendas del sector El Jardín, en la comuna 3-Manrique, luego de que fueran identificadas en una zona de alto riesgo por avenida torrencial.

El proceso, que comenzó en abril tras una emergencia registrada en el sector que dejó a un menor de edad fallecido, tuvo como objetivo proteger la vida de las familias y acompañarlas en la búsqueda de alternativas habitacionales más seguras. Durante los meses de intervención, equipos técnicos y sociales del Distrito realizaron más de 20 recorridos territoriales, jornadas de sensibilización y espacios de diálogo con los habitantes para explicar las condiciones de riesgo y la necesidad de evacuar.

“Ya finalizamos la intervención de evacuación humanitaria, un proceso en el que articulamos a más de 20 entidades de la administración distrital y contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional para brindar una atención integral a las familias. No se trató solamente de acompañar la salida de las viviendas. Llevamos una oferta social, atención en salud, alternativas de alojamiento, apoyo para el traslado y almacenamiento de enseres”, indicó Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín.

Apoyo humanitario a las familias

Como parte de la evacuación, 14 familias fueron ubicadas temporalmente en hoteles, mientras otras optaron por autoalbergues. La Subsecretaría de Espacio Público apoyó las labores logísticas con 100 unidades y 10 vehículos operativos para facilitar el traslado de las pertenencias. Además, se entregaron kits de aseo, kits de dormida y paquetes alimentarios.

El proceso también contempló la atención de los animales de compañía. Dos mascotas fueron trasladadas a guarderías para garantizar su cuidado durante la evacuación.

La Alcaldía de Medellín señaló que la finalización de la evacuación no significa el cierre del acompañamiento a las familias. A partir de ahora continuará una atención individual para identificar las necesidades y condiciones de cada hogar y gestionar las alternativas disponibles para avanzar hacia condiciones de vida más seguras.

La Administración Distrital reiteró que la evacuación fue adoptada como una medida de protección frente a las condiciones de riesgo identificadas en el sector El Jardín y aseguró que continuará haciendo seguimiento a cada una de las familias.