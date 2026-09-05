Denuncian ante la Fiscalía a mujer que agredió a una agente de tránsito en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció del caso de agresión del que fue víctima una agente de tránsito que se encontraba realizando un trabajo de control al mal parqueo en los alrededores de la clínica Avidanti de la ciudad de Ibagué.

Según se observa en los videos que circulan en redes sociales, una mujer incomoda por el procedimiento de tránsito increpa a la funcionaria y luego procede a golpearla a varias oportunidades, a lo que agente responde para defenderse.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Ibagué, Camilo Martínez, rechazó la agresión de la que fue víctima una agente de tránsito y manifestó que nada justifica este tipo de comportamientos contra un servidor público.

“La funcionaria cumplía con sus funciones cuando fue agredida y le ocasionaron varias lesiones. Ante esta situación, la Administración Municipal reitera que ningún servidor público debe ser objeto de violencia, y mucho menos, mientras cumple con las responsabilidades que le han sido asignadas”, dijo Camilo Martínez.

Además, resaltó que “Como Administración Municipal somos enfáticos: ninguna diferencia, inconformidad o llamado de atención justifica una agresión contra un servidor público”.

La Alcaldía de Ibagué adelanta las acciones correspondientes para instaurar la denuncia por el delito de violencia contra servidor público, al tiempo que acompañará a la agente de tránsito durante todo el proceso.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía al respeto, al diálogo y al cumplimiento de las normas. “Los agentes de tránsito desarrollan una labor fundamental en las calles, orientada a garantizar la movilidad, hacer cumplir las disposiciones establecidas y, principalmente, contribuir a la protección de la vida de todos los actores viales”.