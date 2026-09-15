Suspenden temporalmente cursos pedagógicos en Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad de la Calle 13 atiende largas filas de personas esperando a realizar multiples procedimientos (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Colombia

A partir de este miércoles 16 de septiembre el distrito dejará de ofertar los cursos pedagógicos por infracciones a las normas de tránsito que presta directamente la Entidad, buscando implementar las actualizaciones necesarias a través de las Resoluciones 2877 del 1 de abril de 2026 y 8863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte.

Entre los nuevos requisitos está la infraestructura de seguridad del Sistema de Control y Vigilancia (SICOV), que permite verificar la identidad de las personas que realizan el curso, mediante la consulta de bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el uso de tecnología de reconocimiento facial, como condición de seguridad para proteger el servicio de intentos de fraude y manipulación de la información.

Sin embargo, de requerir el servicio de cursos pedagógicos, se podrá realizar en cualquiera de los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte. El listado de centros habilitados puede consultarse en la página oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT): www.runt.gov.co.

“La Secretaría Distrital de Movilidad ha recibido las visitas técnicas por parte de los operadores y ha participado en dos mesas de trabajo con el actual Gobierno Nacional, en las que ha solicitado la reconsideración del plazo establecido para la entrada en funcionamiento de estos requisitos.” afirmó en un comunicado la entidad.

Así mismo, desde el distrito aseguraron que mantendrán informados a los ciudadanos sobre la fecha de reanudación de este servicio en sus centros de atención.