Se mueve el sonajero para la CCB: Paloma Valencia estaría aspirando a la presidencia

Comienza a sonar el sonajero para la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Uno de los nombres es el de Paloma Valencia la excandidata a la presidencia por el Centro Democrático. Confirmó a Caracol Radio que si le hicieron la propuesta, pero es una de las muchas que le han hecho y aún no ha tomado la decisión.

También, estaría en este sonajero la ex jefa de gabinete del presidente Duque, María Paula Correa.

Finalmente, suena Jorge Enrique Machuca López es un funcionario público, abogado y especialista, que actualmente se desempeña como gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca. Anteriormente, fue alcalde de Funza y gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

La selección del presidente la hace la Junta Directiva con mayoría cualificada, y generalmente el presidente de turno, o sea Abelardo de la Espriella, impulsa un candidato a través de sus delegados en la Junta.