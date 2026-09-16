Enjambre de abejas picó a cerca de diez personas en el área urbana de La Estrella

La Estrella- Antioquia

La tarde de este martes se vio alterada por un ataque de abejas en el área urbana del municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, que afectó a varias personas; una tuvo que ser llevada a un centro médico.

Según el cuerpo de bomberos de esta población, el ataque de las abejas se reportó en la calle 79 con carrera 59, cerca de la alcaldía, donde cerca de diez personas sufrieron picaduras. Hasta un bombero se vio afectado en medio de la atención de la emergencia.

“Desde nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de La Estrella tenemos un consolidado de aproximadamente 8 personas atendidas en sitio, una que se encuentra con shock anafiláctico en el hospital de La Estrella. Tenemos un bombero también con aguijoneo que también está siendo atendido en el hospital de La Estrella”, reportó el Capitán Fernando Martínez, Jefe Operativo Cuerpo de Bomberos.

Ante una emergencia de estas, los socorristas recomiendan a la comunidad no tratar de manipularlas y ponerse en contacto con los socorristas.