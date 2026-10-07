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07 oct 2026 Actualizado 16:39

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Barrio El Cairo: otra zona en Cartagena azotada por “manada” de atracadores

Hay varios casos que están en video

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Gran preocupación genera entre los vecinos del barrio El Cairo, una modalidad de atracos que se viene presentando en diferentes sectores de Cartagena.

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Se trata de los asaltos en “manada”, donde un grupo de motorizados (más de dos vehículos casi siempre), despoja de sus pertenencias a la gente intimidándolas con armas blancas o armas de fuego, y utilizando además el pánico que produce ver a tantas personas cometiendo estos delitos.

A los casos reportados en barrios como España y Escallón Villa, se suma esta comunidad, que por su cercanía a la avenida Pedro de Heredia y rápida evacuación, está siendo blanco de sujetos que aprovechan mientras el personal de la Policía Metropolitana, realiza sus patrullajes en otros sectores.

Fernando Mendoza, líder y habitante de El Cairo, pidió a las autoridades redoblar esfuerzos y no permitir que el miedo se apodere de la gente, por cuenta de los delincuentes.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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