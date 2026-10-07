Barrio El Cairo: otra zona en Cartagena azotada por “manada” de atracadores

Gran preocupación genera entre los vecinos del barrio El Cairo, una modalidad de atracos que se viene presentando en diferentes sectores de Cartagena.

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Se trata de los asaltos en “manada”, donde un grupo de motorizados (más de dos vehículos casi siempre), despoja de sus pertenencias a la gente intimidándolas con armas blancas o armas de fuego, y utilizando además el pánico que produce ver a tantas personas cometiendo estos delitos.

A los casos reportados en barrios como España y Escallón Villa, se suma esta comunidad, que por su cercanía a la avenida Pedro de Heredia y rápida evacuación, está siendo blanco de sujetos que aprovechan mientras el personal de la Policía Metropolitana, realiza sus patrullajes en otros sectores.

Fernando Mendoza, líder y habitante de El Cairo, pidió a las autoridades redoblar esfuerzos y no permitir que el miedo se apodere de la gente, por cuenta de los delincuentes.