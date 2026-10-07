Cielo Roto está de fiesta: Caldas celebra las 38° Fiestas Tradicionales del Aguacero. Foto: Alcaldía de Caldas.

Medellín, Antioquia

La lluvia, uno de los símbolos de Caldas, vuelve a ser motivo de celebración. Desde el 2 y hasta el 12 de octubre, el municipio antioqueño vive la edición número 38 de las Fiestas Tradicionales del Aguacero. Una celebración que durante 11 días reúne a habitantes y visitantes alrededor de diferentes expresiones culturales y artísticas.

La programación incluye más de 50 actividades en escenarios como el Parque Principal, el Parque de la Locería y el Estadio Luis Fernando Montoya Soto, donde se desarrollarán conciertos, festivales, presentaciones de danza, trova, música parrandera, salsa y techno. Además de espacios dedicados al emprendimiento y la gastronomía.

La música será uno de los principales atractivos de las fiestas, con la participación de artistas como Arelys Henao, Paola Jara, Yan Collazo, Afrosound y Golpe a Golpe, junto a otros representantes de la escena nacional, regional y local.

Pero el protagonismo también estará en el talento del municipio. El Festival del Artista Caldeño, la Feria Artesanal y diferentes encuentros culturales buscan abrir espacios para que artistas, emprendedores y productores locales muestren su trabajo y contribuyan a dinamizar la economía del territorio.

Las fiestas como oportunidad de emprendimiento local

La agenda combina así entretenimiento y tradición con espacios para promover la identidad cultural de Caldas, mientras comerciantes, artesanos, artistas y emprendedores encuentran en las fiestas una oportunidad para mostrar sus productos y propuestas.

El cierre de la celebración será el 12 de octubre, con actividades tradicionales como el Festival Municipal de Sancochos, además de una jornada con música y cultura que culminará con la Serenata a Caldas.

Durante 11 días, el municipio convierte la lluvia en el punto de encuentro para celebrar sus tradiciones y ofrecer una programación para todos los públicos.