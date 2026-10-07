Megaoperativo en el Centro de Medellín deja 10 capturados y 200 armas blancas incautadas

Medellín

Más de 200 efectivos de la Policía, el Ejército y la Alcaldía de Medellín desplegaron una intervención integral en sectores estratégicos del Centro de la ciudad. El operativo combinó acciones de prevención, control y reacción mediante presencia institucional constante en corredores viales, calles y establecimientos comerciales de alta circulación.

Las autoridades reportaron la captura de 10 personas durante el procedimiento. Ocho de las detenciones se realizaron en flagrancia por delitos como hurto, lesiones personales, receptación y fuga de presos, mientras que dos personas fueron arrestadas mediante orden judicial por violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo.

Incautaciones y controles a la actividad comercial

En materia de control, las fuerza públicas lograron la incautación de 200 armas blancas y 1.700 gramos de estupefacientes, además de la recuperación de una motocicleta. Asimismo, se aplicó la suspensión temporal de actividades a tres locales comerciales por incumplir las normativas requeridas para su funcionamiento.

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La jornada incluyó revisiones exhaustivas a vehículos, motocicletas y establecimientos, enmarcadas en la estrategia de la administración local para prevenir hechos delictivos, recuperar el espacio público y consolidar la seguridad en la zona céntrica.