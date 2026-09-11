Ataques con drones dejan 69 víctimas en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un total de 69 personas han resultado víctimas de ataques con drones en Norte de Santander durante lo corrido de 2026, según un informe de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, CORPOREDDEH.

El consolidado, que comprende hechos registrados entre el 1 de enero y el 8 de septiembre, reporta 13 personas fallecidas y 56 heridas como consecuencia de estos ataques.

De acuerdo con la organización, entre las víctimas se encuentran dos civiles fallecidos y 21 heridos, mientras que en la Fuerza Pública se registran 11 integrantes muertos y 35 heridos.

El informe señala que los ataques con drones se han concentrado principalmente en municipios de la subregión del Catatumbo, entre ellos Tibú, El Tarra, Sardinata y Ábrego, además de otros sectores del departamento.

Entre los hechos documentados durante este año aparecen ataques contra tropas e instalaciones militares y policiales, así como acciones que han generado afectaciones a viviendas, vehículos, animales, cultivos e infraestructura de las comunidades.

Uno de los meses con mayor número de víctimas fue agosto, cuando CORPOREDDEH documentó ataques en El Tarra, Tibú, Sardinata, Convención y Ábrego, entre otros municipios.

La organización advierte además que el uso de drones comerciales modificados para transportar o lanzar explosivos se ha convertido en una modalidad recurrente dentro de la confrontación armada en el departamento, atribuida por la corporación a estructuras como el ELN y la disidencia de las Farc.

CORPOREDDEH aclara que las cifras corresponden a casos documentados y verificables y señala que los ataques también han provocado desplazamientos, confinamientos y daños a bienes civiles.

La corporación pidió fortalecer las medidas de prevención, protección de la población civil y atención a las víctimas en los territorios donde se registra una mayor recurrencia de estos hechos.