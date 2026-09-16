Así será la Media Maratón de Bucaramanga FCV 2026: Hay nuevos recorridos y una causa social

La cuenta regresiva para la edición número 23 de la Media Maratón de Bucaramanga FCV ya comenzó. La competencia se realizará el domingo 18 de octubre y la organización espera reunir a más de 50.000 participantes en las diferentes distancias y categorías.

Una de las principales novedades para este año está en los recorridos, que fueron modificados mediante un trabajo conjunto entre la Fundación Cardiovascular de Colombia, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y las autoridades locales. El nuevo trazado incorpora vías como el puente de Girón, la carrera 17, la calle 61 y la vía circunvalar cercana a las Unidades Tecnológicas de Santander.

Según explicó Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV, los cambios además de buscar reducir las afectaciones en la movilidad, también buscan exaltar algunos de los espacios representativos de la ciudad, como los parques.

“Somos la ciudad de los parques, entonces queremos exaltar esa parte tan importante para nuestra ciudad”, señaló Sánchez, al referirse a un recorrido que también contempla sectores como el Parque de Los Sueños, Parque San Pío y Parque de las Mejoras Públicas, además del viaducto de la Novena y una reserva natural.

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Los recorridos fueron nuevamente medidos bajo los parámetros de World Athletics y cuentan con certificación de la Federación Colombiana de Atletismo, con una vigencia de cinco años mientras los trazados no sean modificados. Además, la nueva ruta permite mantener el acceso hacia corredores estratégicos y zonas asistenciales como el Hospital Universitario de Santander y la Clínica Comuneros.

Nuevas categorías

La competencia tendrá tres distancias: 21K, 10.5K y 6K recreativos. Esta última prueba cambia respecto a ediciones anteriores, pues pasa de 5K a 6K.

En los 21K estarán las categorías abierta y veteranos, esta última creada para participantes mayores de 40 años. En los 10.5K también habrá categorías abierta y veteranos.

Por su parte, los 6K recreativos tendrán categorías para menores, juvenil, abierta 1, abierta 2, mayores A, mayores B y trasplantados, de acuerdo con los rangos establecidos por la organización.

La carrera contará además con atletas internacionales de Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana, Italia, Bélgica y Kenia, y una bolsa de premios superior a 100 millones de pesos.

Será una carrera con propósito social

Además del componente deportivo, la Media Maratón FCV mantiene su invitación a correr por una triple causa: salud física, salud mental y equidad social, con el respaldo de Zurich Seguros y UNICEF.

Nicolás Marchant, CEO de Zurich Colombia, explicó que por cada inscripción se realizará un aporte de un dólar a iniciativas sociales. La meta de 50.000 participantes representaría un aporte de hasta 50.000 dólares, que serán destinados a la construcción de viviendas y al apoyo de pacientes que necesitan tratamientos de alta complejidad.

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“Las donaciones que estamos haciendo acá son para Santander”, explicó Marchant, al señalar que los recursos estarán dirigidos a casas para familias del departamento y tratamientos de pacientes de Santander.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta la primera semana de octubre. La participación en los 6K recreativos es gratuita, mientras que quienes quieran adquirir el kit oficial pueden hacerlo por 140.000 pesos para los 6K, y por 195.000 pesos para los 10.5K y 21K.