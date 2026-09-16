Lucas Murillo será incluido en lista nacional para recibir un trasplante de corazón

Lucas Murillo está siendo trasladado a Bucaramanga. / Foto: Ana María Rueda. / La fotografía publicada es autorizada por sus padres.

Lucas Murillo avanza en su proceso médico para convertirse en candidato a un trasplante cardíaco. Así lo confirmó Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, quien explicó que el menor se encuentra en mejores condiciones de salud y que los especialistas están terminando los estudios requeridos antes de incluirlo formalmente en la lista nacional de trasplantes.

“Lucas está muy bien, estamos terminando todos los estudios que le hemos tenido que hacer. Pronto lo vamos a enlistar para el trasplante cardíaco y de esa forma esperar que aparezca el trasplante para ponerle un nuevo corazón”, señaló Castillo.

El presidente de la Fundación Cardiovascular explicó que, una vez incluido en el listado, Lucas podrá acceder a un corazón compatible que sea donado en cualquier lugar del país.

“Hay una red nacional de trasplantes y una lista nacional de trasplantes. Lo colocamos a él dentro de ese listado como una prioridad y cuando salga en cualquier parte del país un donante que sea compatible con él por peso, talla, edad, vamos por el corazón”, explicó.

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El médico y presidente de la Fundación Cardiovascular, Víctor Raúl Castillo destacó además la evolución que ha tenido el menor durante su permanencia en la institución. Actualmente se encuentra en una unidad de cuidado intermedio, con mejores condiciones de salud y una reducción de la cianosis que presentaba.

“Ya está en unas mejores condiciones, lo hemos recuperado en forma importante. Hoy lo tenemos en la unidad de cuidado intermedio y en mejores condiciones de salud, menos cianóticos”, afirmó.

El siguiente paso será culminar los estudios y avanzar con su inclusión en la lista nacional, mientras se espera la aparición de un donante compatible. Castillo agregó que los trasplantes cardíacos pediátricos son procedimientos que realizan pocas instituciones en el país, una de ellas es la Fundación Cardiovascular de Colombia, centro médico en el que se realizaría el procedimiento a Lucas Murillo.