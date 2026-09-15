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“Un brindis al sol”: Constitucionalista critica propuesta de pérdida de nacionalidad en España

El jurista español Javier Pérez Royo es una de las voces más autorizadas para hablar de leyes y constitución, con una amplísima carrera en la docencia y la investigación en el ámbito de la justicia.

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Caracol Radio habló con el reconocido catedrático a propósito de la proposición de ley orgánica que hizo el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la que se buscaría quitar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves.

¿Es posible quitar la nacionalidad a un extranjero en España?

El profesor Pérez Royo calificó la propuesta del PP como “un brindis al sol, que no va a llegar a ninguna parte”, describiéndola como un nuevo episodio de agitación política aprovechado por las huestes de Feijóo, siguiendo tendencias como las del partido Vox.

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