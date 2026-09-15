“Un brindis al sol”: Constitucionalista critica propuesta de pérdida de nacionalidad en España
Javier Pérez Royo habló en Caracol Radio sobre la propuesta del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en España.
“Un brindis al sol”: Constitucionalista critica propuesta de pérdida de nacionalidad en España
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El jurista español Javier Pérez Royo es una de las voces más autorizadas para hablar de leyes y constitución, con una amplísima carrera en la docencia y la investigación en el ámbito de la justicia.
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Caracol Radio habló con el reconocido catedrático a propósito de la proposición de ley orgánica que hizo el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, con la que se buscaría quitar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves.
¿Es posible quitar la nacionalidad a un extranjero en España?
El profesor Pérez Royo calificó la propuesta del PP como “un brindis al sol, que no va a llegar a ninguna parte”, describiéndola como un nuevo episodio de agitación política aprovechado por las huestes de Feijóo, siguiendo tendencias como las del partido Vox.
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