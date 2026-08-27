La Fiscalía registra 16 agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

La Fiscalía ha contabilizado 16 agresiones sexuales en Ceuta con 17 víctimas, de las que 16 son mujeres y, en su mayoría, menores de edad y en situación irregular tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha avanzado parte de estos datos durante su visita a la ciudad autónoma en la que también ha anunciado un refuerzo de la institución en Ceuta con el envío de tres fiscales de la península.

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Según el último informe trasladado por la Fiscalía de Ceuta, se han registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. De ellas 16 son mujeres y la mayoría, menores.

Catorce de las víctimas de estas agresiones son personas en situación irregular que entraron a Ceuta a partir del 30 de julio, según han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía.

Seis personas son víctimas de agresiones cometidas por más de una persona y hay además cinco víctimas de violación. Además, seis de las víctimas son menores de entre 14 y 17 años.

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Dos españoles, un extranjero con residencia en España y otro sin identificar

En cuanto a los investigados, dos de ellos son de nacionalidad española, otro es extranjero con residencia en España y el resto están sin identificar, según detallan las mismas fuentes.

En su visita a Ceuta, Peramato también ha ofrecido otros datos sobre la actividad delictiva registrada durante la crisis.

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Así, se ha detectado un incremento de los delitos contra el patrimonio y de los delitos de atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

La fiscal general ha querido extender finalmente su solidaridad a los migrantes que permanecen en Ceuta, al considerar que también se encuentran en «una situación muy delicada de carácter humanitario».

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