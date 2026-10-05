María Cristina Narbona alerta alianza PP y Vox: “Se están recortando derechos sociales en España”
La presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSEO) defendió la propuesta del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.
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Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...