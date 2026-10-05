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05 oct 2026 Actualizado 16:04

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María Cristina Narbona alerta alianza PP y Vox: “Se están recortando derechos sociales en España”

La presidenta del Partido Socialista Obrero Español (PSEO) defendió la propuesta del presidente Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre.

María Cristina Narbona Ruiz. Foto: Getty Images.

María Cristina Narbona Ruiz. Foto: Getty Images. / Europa Press News

María Cristina Narbona Ruiz. Foto: Getty Images.
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Daniela Puerto

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"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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