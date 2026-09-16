Parques Nacionales se suma a búsqueda de aeronave: Guardia Indígena de Tarena avanza hacia la zona

Las labores para llegar hasta la aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana que perdió contacto cuando regresaba de Condoto, Chocó, cuentan desde este martes con el apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y las comunidades de la zona según lo informado.

Tras el sobrevuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, se entregaron las coordenadas aproximadas del punto donde estaría la aeronave. Por lo que, Parques Nacionales ubicó el lugar y estableció que se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Tatamá, cerca del límite con el Resguardo Indígena de Tarena.

Cabe decir que, llegar hasta ese punto no es sencillo por lo que explica la entidad. Está aproximadamente a 2.640 metros sobre el nivel del mar y presenta pendientes de entre el 50 % y el 100 %, condiciones que dificultan el desplazamiento por tierra.

Teniendo en cuenta las condiciones, el conocimiento de las comunidades sobre el territorio se convirtió en un elemento clave para definir la ruta. Pues en ese sentido, Parques Nacionales identificó como posible acceso el trayecto Moindo – Tarena Central – zona de pesca del río Azul y entregó esta información a la Guardia Indígena.

En coordinación con la Alcaldía de Tadó y el Cabildo Mayor del Resguardo Indígena de Tarena, se acordó el desplazamiento de una comisión de la Guardia Indígena hacia el punto señalado. Para facilitar el recorrido, Parques también compartió mapas de ubicación y orientación.

Lo que llevo a que la comisión iniciará este martes el desplazamiento por la zona de la ubucación preliminar. Tambien aseguró Parques que seguirá acompañando la operación y brindando el apoyo que se requiera, de acuerdo con sus capacidades y en coordinación con las autoridades que atienden la emergencia.

Ya se había intentado llegar a la zona

Antes de conocer las coordenadas aproximadas, Parques Nacionales ya había activado su apoyo a la búsqueda. Pues la entidad coordinó con el Consejo Comunitario del Alto San Juan, ASOCASAN, el desplazamiento de una comisión por la cuenca del río Bochoromá.

Ese primer recorrido no logró llegar al sitio porque en ese momento no había información precisa sobre el lugar del accidente.

Con la nueva información obtenida tras el sobrevuelo de la FAC, las autoridades y comunidades cuentan ahora con un punto de referencia para intentar llegar hasta la aeronave.

¿Qué se sabe de los cinco ocupantes?

En la aeronave viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las integrantes de la brigada de salud Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Los cinco regresaban de Condoto, donde habían participado en una jornada de atención en salud para comunidades afectadas por el reciente sismo. Hasta el momento, no hay información confirmada sobre su ubicación ni sobre su estado.

En medio de la emergencia también ha circulado información falsa sobre un supuesto hallazgo y sobre el estado de los ocupantes. Por eso, las autoridades y las entidades involucradas, entre ellas la Patrulla Aérea Civil Colombiana, han pedido consultar únicamente los canales oficiales para evitar la desinformación.