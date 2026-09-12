Lluvias intensas, crecientes e incendios: estas son las alertas del IDEAM en el país

Las lluvias más fuertes se esperan en sectores del Caribe, Pacífico, Orinoquía y norte de la región Andina según el último reporte del IDEAM. En el Pacífico, las precipitaciones podrían ser moderadas a fuertes en Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en la región Andina se esperan lluvias durante la tarde y la noche en zonas de Antioquia, Santander, Caldas, Quindío y Risaralda.

La situación mantiene la vigilancia sobre los ríos. 141 subzonas hidrográficas tienen algún nivel de alerta por crecientes súbitas o inundaciones. El Pacífico concentra la mayor cantidad de alertas rojas, seguido por las áreas de Magdalena-Cauca y Caribe.

Además el comportamiento de las lluvias ya ha sido significativo. El IDEAM reportó que las precipitaciones aumentaron cerca de 145 % frente al día anterior. En Timbiquí, Cauca, se registró el mayor acumulado en 24 horas, con 175 milímetros de lluvia.

Las lluvias también mantienen el riesgo de movimientos en masa, pues son 256 municipios que tienen algún nivel de alerta por deslizamientos, con Antioquia y Chocó entre los departamentos con mayor número de municipios en alerta roja.

Pero mientras unas regiones enfrentan lluvias, otras mantienen condiciones probables para incendios de cobertura vegetal o forestales. Son 414 municipios con algún nivel de alerta; Huila tiene 16 municipios en alerta roja, Tolima 14 y Atlántico cinco. También hay alerta alta en sectores de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira y otros departamentos.

El llamado de las autoridades es a mantener la atención, especialmente en las zonas con alertas hidrológicas y de deslizamientos, y a seguir los reportes oficiales ante posibles cambios en las condiciones.