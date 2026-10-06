ONU impulsará reforma del tráfico aéreo para reducir retrasos y contaminación

Naciones Unidas anunció que buscará acelerar la reforma de aplicación global para mejorar la funcionalidad del sector aéreo. (Foto: Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) anunció que acelerará la implantación mundial de nuevas herramientas de gestión del tráfico aéreo con el objetivo de reducir retrasos y cancelaciones, así como el consumo de combustible y las emisiones de la aviación.

La agencia de Naciones Unidas, con sede en Montreal, señaló en un comunicado que el aumento previsto del tráfico aéreo, los cierres recientes de espacios aéreos y los episodios meteorológicos extremos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema y la necesidad de una mayor coordinación internacional.

La principal herramienta es la Gestión del Flujo de Tránsito Aéreo (ATFM, por sus siglas en inglés), un sistema que combina nuevas tecnologías y nuevos procedimientos para coordinar los vuelos y todos los factores que afectan a sus operaciones incluso antes del despegue.

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Ampliar la cooperación

Entre las medidas figura la denominada toma de decisiones colaborativa en aeropuertos (A-CDM), que permite que aerolíneas, aeropuertos y controladores compartan información en tiempo real para coordinar despegues y aterrizajes.

La OACI también propone extender esa cooperación a actividades como el manejo de equipajes, el repostaje y los movimientos de pasajeros.

Fotografía de un avión Delta Air Lines pasando por la torre de control del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Erik S. Lesser / ERIK S. LESSER Ampliar Fotografía de un avión Delta Air Lines pasando por la torre de control del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Erik S. Lesser / ERIK S. LESSER Cerrar

Otro elemento es la adopción gradual del “espacio aéreo de rutas libres”, que permitirá a los pilotos elegir trayectorias más directas y eficientes en lugar de limitarse a rutas preestablecidas.

Optimizar procesos garantizando seguridad

La organización pretende además mejorar la medición y la gestión de la capacidad de aeropuertos y espacios aéreos y optimizar las distancias mínimas de separación entre aeronaves sin comprometer la seguridad.

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“Juntos lograremos una red realmente conectada para la gestión del flujo del tráfico aéreo”, afirmó el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, durante la apertura en Montreal de una reunión internacional sobre estas reformas.

Las conversaciones concluirán el 9 de octubre y sus conclusiones servirán para orientar la actualización de las directivas de la OACI.