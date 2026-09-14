Más de 400 kilos de cocaína fueron incautados en vías entre Caldas y Antioquia

Manizales

Los hechos se registraron cuando uniformados adelantaban actividades de prevención, seguridad y control vial sobre el tramo Cauyá–La Pintada, a la altura del kilómetro 21, sector Barro Blanco, jurisdicción del municipio de Quinchía, Risaralda. En el lugar, los policías realizaron la señal reglamentaria de pare a una camioneta tipo estacas; sin embargo, su conductor hizo caso omiso y emprendió la huida por una vía terciaria que comunica con el departamento de Antioquia.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron el seguimiento y activaron un plan candado, en coordinación con unidades de la Policía Nacional en Jardín, Antioquia. Durante la persecución, el conductor abandonó el automotor en una zona boscosa de esta jurisdicción y huyó del lugar.

Al realizar la inspección del vehículo, los uniformados identificaron un compartimento acondicionado tipo caleta de doble piso, en cuyo interior fueron encontrados 427 paquetes rectangulares, envueltos en cinta plástica transparente de color azul y con un logotipo alusivo a la palabra “COBRA”.

Tras la verificación preliminar, en el interior de los paquetes se encontró una sustancia pulverulenta de color blanco que, por sus características físicas, sería clorhidrato de cocaína. Posteriormente, mediante la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), se estableció resultado positivo para esta sustancia, con un peso total de 420 kilogramos, cuyo valor comercial en el mercado ilícito superaría los 1.600 millones de pesos.

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades, esta incautación representa una afectación significativa a las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, al impedir que una cantidad de dosis llegara a los circuitos de distribución y comercialización ilegal.

Las autoridades adelantan las respectivas labores investigativas para establecer la procedencia y destino de la sustancia estupefaciente, así como la identidad y ubicación del conductor y demás personas que estarían relacionadas con el transporte de la droga.

La sustancia incautada y el vehículo fueron dejados a disposición de la Fiscalía 80 Especializada contra el Narcotráfico de Bogotá D. C., para el desarrollo de las actuaciones judiciales correspondientes.

Con este resultado, la Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones de prevención, control y seguridad vial, afectando la cadena de abastecimiento del narcotráfico y golpeando las rentas ilícitas de las estructuras delincuenciales que pretenden utilizar las vías de la región para el transporte de sustancias estupefacientes.