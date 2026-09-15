Fogacoop anuncia beneficios para personas afectadas por el terremoto

Bucaramanga

Bucaramanga es sede de un encuentro de cooperativas de ahorro y crédito y desde allí se anunció que las personas que se encuentren en departamentos incluidos en el decreto de emergencia tras el terremoto en el occidente podrán acceder a créditos sin importar que no estén asociados.

“Dentro del decreto de emergencia se incorporó un artículo en el cual le da la viabilidad a las cooperativas de ahorro y crédito de prestar servicios no solamente a sus asociados, sino a terceras personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Entonces cualquier afectado por el terremoto del 10 de agosto podrá acercarse a una cooperativa y obtener crédito y también poder hacer uso de los servicios de depósito de las cooperativas”, así lo indicó María Elena Grueso, directora de Fogacoop.

Es importante tener en cuenta que las personas podrán verificar en la página web de Fogacoop si las cooperativas en las que quieran hacer los préstamos están afiliadas a esta entidad que es la que tiene el beneficio en el decreto de emergencia.

“El sector cooperativo de ahorro y crédito llega también a aquellas personas que no pueden llegar a estos servicios en otras entidades, las cooperativas tienen dentro de su base social muchas mujeres, muchas cabezas de hogar. Entonces, ese conocimiento de la región y ese acercamiento que va más allá del servicio de ahorro y crédito hace más viable poder acceder a un crédito”, agregó la directora María Elena Grueso.

Estos encuentros seguirán precisamente en las ciudades afectadas, esta semana se estará socializando en Cali y en Pereira y la otra semana en Bogotá.