El HIC alcanzó los 300 trasplantes de corazón en Santander

El HIC Instituto Cardiovascular, en Floridablanca, completó 300 trasplantes de corazón. La cifra reúne los procedimientos realizados desde 2004: 232 en adultos y 68 en pacientes pediátricos.

Según la institución, es el único hospital con capacidad para realizar estos trasplantes en la Regional 4, que comprende Santander, Arauca, Norte de Santander y Cesar.

El trasplante número 300 fue para un joven de 28 años. Juan Andrés Rondón Ochoa, enfermero de Tunja, tenía una cardiopatía dilatada. Una enfermedad que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Permaneció cerca de tres meses en lista de espera antes de recibir el trasplante. El corazón fue trasladado desde Barranquilla hasta Floridablanca en un avión ambulancia del HIC.

Mientras un equipo preparaba la cirugía en Floridablanca, otro viajó a Barranquilla en el avión ambulancia de la institución para recoger el órgano. Cada trayecto aéreo tomó aproximadamente 40 minutos, además de los desplazamientos terrestres entre los aeropuertos y los hospitales.

El traslado debía hacerse en pocas horas. Gustavo Prieto, jefe de Cirugía Cardiovascular del HIC, explicó que el tiempo disponible para preservar el corazón antes del trasplante es de cuatro a seis horas. “En el caso de Juan, todo se cumplió dentro de ese margen y pudimos realizar el procedimiento”, señaló.

Juan Andrés ya salió del hospital, pero su tratamiento continúa. Tras la cirugía y la recuperación, recibió el alta médica. Ahora deberá asistir a rehabilitación cardíaca y controles especializados, y mantener su tratamiento de manera permanente.

La cifra también depende de la disponibilidad de órganos y de las familias que autorizan la donación. Prieto lo resumió así: “Si no hay donantes, no hay manera de tratar a estos pacientes”.