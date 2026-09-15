American Airlines lanza tarifas especiales para viajar desde Cartagena a Miami

La compañía American Airlines ofreció por tiempo limitado, tarifas especiales disponibles desde Cartagena (CTG) y Barranquilla (BAQ) hacia Miami (MIA) a partir de COP *1.404.459, las cuales se pueden reservar desde ahora hasta el 11 de octubre de 2026, para viajar hasta el 25 de febrero de 2027.

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“Con estas excelentes tarifas y el acceso a cientos de destinos a través de nuestra red, planificar su próximo viaje a los EE. UU. nunca ha sido tan fácil”, afirmó Alexandre Cavalcanti, director de Ventas para Florida, Latinoamérica y el Caribe.

“Queremos que el viaje de nuestros clientes sea lo más fluido y accesible posible al volar desde Colombia en nuestra extensa red mundial, que incluye más de 6.000 vuelos diarios a más de 350 destinos”, destacó la compañía

Este invierno, la aerolínea operará hasta 91 vuelos semanales durante la temporada alta desde Barranquilla (BAQ), Bogotá (BOG), Cali (CLO), Cartagena (CTG) y Medellín (MDE) hacia los EE. UU.

*Precio total ida y vuelta: USD 445, incluidos impuestos, tasas y cargos. El pago se realizará en pesos colombianos según la TRM vigente al momento de la compra. Valor de referencia:

COP 1.404.459 (TRM COP 3.156,09 = 1 USD). Oferta válida para compras entre el 14 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, o hasta agotar 3.000 asientos, lo que ocurra primero.

Aplicable para viajes entre el 12 de octubre de 2026 y el 25 de febrero de 2027 en las rutas CTG-MIA- CTG y BAQ-MIA-BAQ.